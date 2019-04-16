Tinkoff.ru запустил сервис бронирования ресторанов

На Tinkoff.ru появился новый раздел «Развлечения» с сервисом бронирования столиков в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России. В ближайшем будущем пользователи Tinkoff.ru также смогут покупать в этом разделе билеты в кино.

Выбрать ресторан можно по удобным критериям — по названию, типу кухни, среднему чеку или наличию кэшбэка. Для этого можно настроить соответствующие фильтры или воспользоваться поисковой строкой. Помочь с выбором ресторана также могут специальные теги, которые автоматически формируются в зависимости от региона и от популярности запросов.

Пользователи Tinkoff.ru могут найти подходящий ресторан в Москве и Санкт-Петербурге с помощью специальных тематических подборок, для которых редакторы Тинькофф отобрали более 1 000 популярных мест. Среди подборок: «Где хорошо обедать», «Красивый вид», «Рестораны с кэшбэком», «Лучшие коктейли», «Куда пойти на свидание» и др. О каждом ресторане можно узнать более подробно: посмотреть часы работы заведения, адрес, контакты, меню, фотографии интерьера и блюд.

Держатели карт Тинькофф могут забронировать столик в ресторане всего в один клик — без дополнительных звонков и подтверждения брони. Проверить статус бронирования можно в разделе «Мои заказы», здесь же будет видна вся история посещений.

Клиентам «Тинькофф» также доступны специальные предложения, например — до 20% кэшбэка за оплату счета в выбранном ресторане. В будущем список городов и ресторанов в рамках спецпредложений будет расширяться.

«Экосистема Тинькофф продолжает развивать лайфстайл-сервисы и открывает пользователям новые возможности в области развлечений. Сервис бронирования столиков в ресторанах уже знаком клиентам мобильного банка Тинькофф — теперь он доступен и на Tinkoff.ru. Рестораны — это только начало большого пути. В будущем мы продолжим развивать раздел «Развлечения» и будем предлагать клиентам еще больше интересных лайфстал-услуг на основе их персональных предпочтений, например — добавим возможность покупать билеты в кино, на спектакли и концерты через Tinkoff.ru», — отметил Максим Евдокимов, вице-президент Тинькофф Банка по развитию мобильных и интернет-сервисов.