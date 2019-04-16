«Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в компании «Драга». Ранее «Драга» и «Синтегро консалтинг» уже реализовали два проекта: внедрение «Синтегро ОСБУ» для ведения бухгалтерского учёта по отраслевым стандартам и автоматизация бюджетного процесса на базе используемой регистратором программы «1С:Управление холдингом» и настройка блока «Бюджетирование».

Для предоставления Банку России пакета финансовой отчётности в формате XBRL, изначально, «Драга» использовала бесплатное ПО, предоставляемое регулятором, но работа с ним не отвечала всем требованиям регистратора. В связи с этим было принято решение о внедрении специализированного отраслевого программного продукта - «Фабрика XBRL».

В рамках проекта, который был реализован раньше запланированных сроков, специалисты «Синтегро консалтинг» настроили автозаполнение 10 форм надзорно-статистической отчётности и 58 форм бухгалтерской отчётности.

Советник генерального директора «Драга» по экономике и финансам Наталья Вихрева отметила: «В результате проекта отчётность по БФО за 2018 год и НСО за декабрь 2018 года была сдана из «Фабрики XBRL» и принята Центральным Банком. Это проект стал третьим реализованным с «Синтегро консалтинг». Мы довольны сотрудничеством - разработчик ответственно относится к качеству своих продуктов, улучшая их путём выпуска новых релизов с учётом пожеланий пользователей».

Решение «Фабрика XBRL» предназначено для формирования пакета отчётности (БФО, НСО) в формате XBRL. Функционал системы предусматривает возможность визуализации отчётов в табличном виде для отправки на печать и размещения на сайте компании, а также проверки контрольных соотношений.