«Ростех» внедряет цифровую систему управления охраной труда

«Ростех» сообщил о том, что ведет разработку и внедрение автоматизированной системы «Управление промышленной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды организаций и транспортной безопасности». В 2020 г., после завершения тестовых и пилотных испытаний, система будет внедрена в промышленную эксплуатацию на предприятиях корпорации.

Автоматизированная система управления позволит осуществлять дистанционный мониторинг состояния охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности на предприятиях, оптимизировать процессы сбора и анализа данных в том числе, автоматизировать процесс отчетности и интеграции с государственными информационными системами контроля. Также новая система позволит упростить процедуры контроля за устранением нарушений, сроками действия разрешительной документации и планировать мероприятия, направленные на снижение производственных рисков.

Внедрение автоматизированной цифровой системы управления является частью комплексной стратегии госкорпорации «Ростех» в сфере охраны труда. Она основывается на нескольких основных принципах: предупреждение, вовлечение в процесс всех сотрудников, формирование личной ответственности и постоянное обучение.

«"Ростех" – один из крупнейших работодателей в стране. В структуру госкорпорации входит более 700 предприятий по всей стране, на которых работают свыше 500 тыс. сотрудников. Под управлением корпорации – более 1,3 тыс.опасных производственных объектов. На всех предприятиях корпорации внедряется единая система охраны труда, цель которой – исключить риски для жизни и здоровья на наших производствах», – сказал управляющий директор по инфраструктурным проектам «Ростеха» Виктор Кирьянов.

Помимо утвержденной в 2018 г. политики и стратегии охраны труда и промышленной безопасности, в «Ростехе» выработан ряд методических рекомендаций, направленных на идентификацию и оценку рисков, проведение внутренних аудитов состояния охраны труда и промышленной безопасности.

В 2019 г. были утверждены стандарты для служб охраны труда и производственного контроля, что позволило внедрить единые подходы в сфере промышленной безопасности для всех предприятий госкорпорации. В ближайшее время будет внедрен стандарт о формировании служб охраны окружающей среды, введены в действие положения о системе управления охраной труда, о системе управления промышленной безопасностью и о производственном экологическом контроле.

«Мы стремимся использовать наиболее перспективные и безопасные технологии на производстве, неукоснительно соблюдать требования всех регламентов, проводить регулярную профилактику несчастных случаев, профессиональных заболеваний, инцидентов и аварий на опасных производственных объектах, а также прививать экологическую культуру во всех структурах госкорпорации. Только совместными усилиями, мы сможем сделать производство безопасным, как для здоровья и жизни человека, так и для окружающей среды», – отметил Виктор Кирьянов.