ОС НТЦ ИТ «Роса» и ПО «Р7-Офис» подтвердили совместимость

НТЦ ИТ «Роса» и «Р7-Офис» заключили соглашение о технологическом партнёрстве и проверили совместимость своих решений. По итогам тестирования была подтверждена работоспособность офисного пакета Р7-Офис на следующих операционных системах, разработанных в НТЦ ИТ РОСА: ROSA Enterprise Desktop (RED), ROSA Enterprise Linux Desktop (RELD), РОСА «КОБАЛЬТ» (рабочая станция), РОСА «КОБАЛЬТ» (сервер).

«Р7-Офис» – это комплексное решение, которое поможет обеспечить рабочие места всеми необходимыми офисными приложениями, представлено на рынке офисного ПО уже 15 лет. Редакторы документов, входящие в пакет «Р7-Офис» и платформа для совместной работы могут заменить привычные решения от Microsoft и Google уже сегодня.

Команда разработчиков настроена на то, чтобы постоянно улучшать редакторы: добавляются новые функции, совершенствуются уже имеющиеся, проводятся работы над конвертацией и совместимостью форматов.

Решения «Р7-Офис» полностью соответствуют требованиям законодательства РФ. Таким образом, использование операционных систем и программного обеспечения «Р7-Офис» позволяет не только выполнить Постановление Правительства от 16 ноября 2015 г. № 1236 и Приказ Минкомсвязи от 29 сентября 2017 г. №334, но и сделать рабочее место комфортным за счет удобства и простоты интерфейса операционных систем и многофункциональности приложений.