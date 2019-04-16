Назначен директор по связям с общественностью Microsoft в России

Анна Лобанова назначена директором по связям с общественностью, информационной политике и корпоративной ответственности Microsoft в России с 15 апреля 2019 года. Она будет отвечать за стратегию внешних и внутренних коммуникаций Microsoft в России, корпоративную социальную ответственность и устойчивое развитие, а также работу со средствами массовой информации на федеральном и региональном уровнях.

«Мы рады, что столь важный для активного развития бизнеса компании департамент возглавит эксперт с богатым опытом работы как в крупной международной, так и в российской компании. Уверена, что Анна продолжит укреплять имидж Microsoft как инновационной ответственной компании и ключевого игрока российского ИТ-рынка», – отметила Кристина Тихонова, президент Microsoft в России.

Анна Лобанова обладает более чем 17-летним опытом руководящей работы в маркетинге и коммуникациях ИТ-компаний. До прихода в Microsoft с 2017 г. по 2019 г. она возглавляла департамент маркетинга и PR системного интегратора Polymedia. На этой должности Анна отвечала за реализацию коммуникационной и маркетинговой стратегии по продвижению решений в обасти анализа и визуализации данных, а также за формирование имиджа и укрепление репутации компании.

С 2002 г. по 2017 г. Анна работала в корпорации Intel, где занимала ряд руководящих позиций. С 2012 г. по 2017 г. она возглавляла департамент внешних связей Intel в странах СНГ. В сферу ее ответственности входило взаимодействие с общественными организациями, СМИ, органами государственной власти, создание стратегии в области корпоративной социальной ответственности Intel в странах СНГ, сотрудничество с академическими кругами. С 2011 г. по 2012 г. Анна отвечала за работу с органами государственной власти, в частности была руководителем совместного проекта с Фондом Сколково. С 2002 г. по 2011 г. Анна занимала различные должности в департаменте маркетинга корпорации Intel в России, включая управление программой Intel Inside и работу в пресс-службе Intel в России.

Анна Лобанова окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, имеет степень кандидата химических наук.