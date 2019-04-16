Монобрендовый сервисный центр Samsung открылся в Екатеринбурге

Samsung Electronics объявила об открытии нового монобрендового сервисного центра «Samsung сервис плаза» в Екатеринбурге. Новая площадка расположена по адресу: ул. Вайнера, д. 9 А.

«Samsung сервис плаза» – это монобрендовый сервисный центр особого формата, концепция которого включает в себя совмещение в едином пространстве зон фирменного магазина с демонстрационной зоной для новинок компании и премиального сервисного обслуживания, что позволяет предложить клиентам качественно новый опыт взаимодействия с брендом Samsung: выгодно приобретать понравившиеся продукты и в полной мере использовать их возможности.

В сервисных центрах «Samsung сервис плаза» можно обновить ПО, перенести данные на новое устройство, настроить работу гаджета, получить квалифицированную консультацию специалиста, а также отремонтировать технику в течение одного часа в присутствии клиента.

Центры Samsung предлагают большой комплекс программ поддержки клиентов: ремонт с доставкой в сервис – бесплатная курьерская доставка смартфонов в сервисный центр и обратно; Smart Service – бесплатные услуги для владельцев мобильных устройств, которые помогут использовать технику максимально эффективно; Smart Care – программа расширенной гарантии от производителя, дополнительная защита мобильных устройств и телевизоров; VIP Service – эксклюзивная программа индивидуальной и профессиональной поддержки владельцев премиальных продуктов.

«Мы стремимся активно расширять сеть монобрендовых сервисных центров "Samsung сервис плаза", чтобы предоставлять максимально быстрое и удобное обслуживание всем нашим пользователям на территории России. Уже сегодня 90% запросов, поступающих в наши центры от владельцев смартфонов и планшетов, решается в день обращения. Мы рады открытию новой "Плазы" в Екатеринбурге – в одном из крупнейших городов нашей страны. Новая площадка позволит нашим пользователям еще более комфортно и оперативно получать качественный сервис», — отметил Ринат Нигматуллин, директор сервисного департамента штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

Впервые проект «Samsung сервис плаза» был запущен по инициативе штаб-квартиры Samsung в Корее в 1980-х гг. в Сеуле. Постепенно сервисные центры премиум-класса были открыты в других странах мира, где присутствует компания Samsung. В 2008 г. проект начал свое развитие в России. В активе компании более 50 «Samsung сервис плаз» – монобрендовых сервисных центров особого формата, 14 из которых функционируют совместно с фирменными магазинами Samsung. На данный момент такие центры есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Красноярске, Южно-Сахалинске, Волгограде, Томске, Кемерово, Владивостоке, Ярославле, Смоленске, Уфе, Новосибирске, Воронеже, Краснодаре, Астрахани, Челябинске, Хабаровске, Благовещенске и Минске. Полный список можно получить на сайте компании.