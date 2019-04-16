Lenovo представила в России монитор ThinkVision P44w-10. Цена

Lenovo представила на российском рынке монитор ThinkVision P44w-10 формата 32:10 с изгибом дисплея 1800R и антибликовым покрытием и частотой обновления 144 Гц. Разрешение 3840 x 1200 пикселей в сочетании с картинкой VESA Certified Display HDR 400 обеспечивает четкость изображения.

Монитор ThinkVision P44w-10 имеет широкие возможности подключения к другим периферийным устройствам. С помощью двух портов USB 3.1 Type-C можно одновременно подключать до двух устройств, передавать данные, видео и звук, а также подавать питание до 90 Вт для смартфонов, ноутбуков и планшетов. Встроенный хаб оснащен двумя портами USB 3.1 и аудиоразъемом.

Функция интеллектуального питания (Smart Power) определяет энергопотребление, эффективно управляет электропитанием и позволяет одновременно заряжать два совместимых устройства. При этом порты DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0 дают дополнительные возможности подключения.

Пользователь сможет выполнять задачи по созданию контента благодаря поддержке ThinkVision P44w-10 множества цветовых пространств, предварительно откалиброванной цветопередаче со средним значением дельта E<2 и программному обеспечению ThinkColor. Дополнительный динамик, сертифицированный Harman Kardon (опция), наряду с дисплеем, создающим эффект присутствия, обеспечит получение целостных аудиовизуальных впечатлений.

Встроенные функции «картинка рядом» (PBP) и «картинка в картинке» (PIP) с KVM-переключателем позволяют управлять двумя видеовходами для эффективной работы в многозадачном режиме. Таким образом, просмотр контента с двух устройств станет намного удобнее, а возможности регулировки подъема и наклона позволят расположить монитор в соответствии со стилем работы.

Монитор ThinkVision P44w-10 доступен в России с апреля по ориентировочной розничной стоимости 94 000 руб.