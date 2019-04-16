«Лаборатория Касперского» обновила решение для СМБ-сектора

«Лаборатория Касперского» разделила решение Kaspersky Endpoint Security Cloud, предоставляющее защиту от киберугроз среднему и малому бизнесу, на два уровня — Kaspersky Endpoint Security Cloud иKaspersky Endpoint Security Cloud Plus. Теперь компании могут выбирать базовую или расширенную функциональность в зависимости от своих требований к безопасности и финансовых возможностей.

В базовом уровне Kaspersky Endpoint Security Cloud доступны все основные функции безопасности, необходимые для малого бизнеса: защита от сетевых атак, почтовых, файловых и веб-угроз, а также мониторинг активности, сетевой экран и проверка на уязвимости.

В расширенном уровне Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus дополнительно к перечисленному доступны функции управления «Веб-контроль» и «Контроль устройств». Также в продвинутый уровень решения добавлены новые возможности: управление установкой исправлений и шифрование информации на устройстве для предотвращения несанкционированного доступа к конфиденциальным корпоративным данным.

Еще одно важное изменение касается обоих уровней решения. Оно заключается в том, что лицензирование теперь происходит не по числу устройств, а по числу пользователей: каждая лицензия распространяется на одно стационарное устройство на Windows или Mac и два мобильных гаджета на Android или iOS. Это особенно удобно с учётом растущей тенденции к мобильности — по данным «Лаборатории Касперского», в каждой третьей российской компании сотрудники выполняют рабочие задачи из разных точек, не будучи привязанными строго к офису, и используют для этого не одно, а несколько устройств.

В рамках обоих уровней для защиты рабочих станций, серверов и мобильных устройств по-прежнему используются передовые технологии, управляемые из простой и удобной облачной консоли, которая всегда доступна на https://cloud.kaspersky.com.

«Сектор малого и среднего бизнеса, как и крупный бизнес, нуждается в защите своих информационных ресурсов. При этом, выбирая решение, обеспечивающее безопасность, небольшие компании хотят, чтобы оно было не только надёжным, но и простым в установке и управлении, а также доступным по цене. Продукт Kaspersky Endpoint Security Cloud отвечает всем этим требованиям, а возможность выбора из двух уровней делает его ещё удобнее: решение можно масштабировать по мере роста бизнеса», — отметил Сергей Марцынкьян, руководитель отдела продуктового маркетинга для корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».

Узнать больше о решении и загрузить пробную версию можно по ссылке.