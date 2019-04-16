GPMD: в 2018 году мобильная видеореклама вышла в лидеры

GPMD (Gazprom-Media Digital, дочерняя компания НСК) подвел итоги 2018 года и сделал прогноз на этот год.

Прошедший год стал прорывным для сегмента мобильного видео в Рунете: его аудитория выросла еще на 11%, а расходы рекламодателей на видеорекламу на мобильных устройствах достигли 4 млрд руб., увеличившись более чем в два раза. При этом количество людей, смотревших видео исключительно на мобильных устройствах, превысило четверть от населения России в городах с населением больше 100 тыс. жителей – 14 млн человек.

2018 год стал прорывным для мобильного видео не только по аудиторным, но и по финансовым показателям. Расходы рекламодателей, до сих пор недооценивавших этот вид размещения, выросли более чем в два раза. В начале года GPMD прогнозировал, что доля мобильного размещения может увеличиться до 30-40% ото всех затрат рекламодателей на in-stream-видеорекламу в Рунете. По итогам года селлер зафиксировал рост по верхней границе прогноза: по оценке GPMD, доля мобильной видеорекламы в 2018 году достигла 40% или 4 млрд руб. от общего объема in-stream-сегмента против всего лишь 20% и 1,6 млрд руб. годом ранее.

По оценке экспертной группы НСК, рынок видеорекламы в 2018 году вырос на 20,4%, до 10 млрд рублей. При этом в НСК уточнили, что речь идет об оценке рекламы, которая показывается в видеоплеере в момент демонстрации видеоконтента (in-stream), а реклама, которая интегрируется в контент сайта, в том числе текстовый (out-stream), в эту цифру не включена. Эксперты НСК ожидают, что в 2019 году темпы роста in-stream-сегмента составят около 15%.

«Период доминирования видео на стационарных компьютерах завершается, наступает время, когда видео на мобильных устройствах будет играть с десктопом как минимум на равных, – сказала генеральный директор GPMD (Gazprom-Media Digital) Наталья Дмитриева. – Стационарные компьютеры и ноутбуки перестали быть для россиян основным средством просмотра интернет-видео еще в 2017-м, но к пропорциональному росту затрат брендов на мобильную видеорекламу это привело лишь год спустя. Сегодня можно уверенно сказать, чтобренды в Рунете оценили аудиторию мобильного видео. Хотя измерения аудитории мобильных устройств пока далеки от идеала, деньги, которые рекламодатель готов платить за мобильный видеоинвентарь, теперь сопоставимы с затратами на видеорекламу на десктоп-площадках. Бренды уже не могут не использовать мобильное видео для коммуникации с потребителем».

Средний рост бюджетов федеральных рекламодателей в сети GPMD составил в 2018 году 19%. Основную часть этих денег по-прежнему тратят производители товаров повседневного спроса (FMCG) и лекарственных средств – 48% и 18% соответственно. Наиболее агрессивно рекламировались с использованием видеоформатов представители рынка недвижимости, которые нарастили вложения в рекламу в 3,5 раза, производители одежды и обуви, бюджеты которых увеличились в 2,4 раза, а также ритейлеры, потратившие на видеорекламу в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

В 2018 году в России стало на один миллион больше пользователей Рунета, которые смотрели видео на всех типах носителей, – 40,9 млн человек или 77% от населения России, по данным «Медиаскоп» (города с населением 100 тысяч и более жителей)[1]. В 2017-м потребителей интернет-видео было 39,9 млн человек и 75%.

Число зрителей увеличилось благодаря людям старшего возраста, чаще обращавшимся к видео в сети. Тенденция проявила себя среди пользователей 35-64 лет, которые стали смотреть больше роликов на мобильных устройствах (mobile, +24%) и меньше – на стационарных компьютерах (desktop, -17%). В итоге средний рост аудитории видеопотребителей в данном сегменте составил 9%.

На фоне повышения интереса к просмотру роликов на смартфонах аудитория мобильного видео увеличилась на 11%. В декабре 2018-го она достигла 58% от населения России в городах с населением больше 100 тыс. жителей и составила 30,9 млн человек, Годом ранее на нее пришлось 52% и 28 млн соответственно.

Количество людей, смотревших видео исключительно на мобильных устройствах, достигло 14 млн человек. Эксклюзивная аудитория на данном типе носителей выросла на 21%: в 2017-м среди всего населения России таких людей было всего 22%, в 2018-м их число увеличилось до 27%.

Однако по времени, потраченному на просмотр роликов, пока по-прежнему лидируют стационарные компьютеры и ноутбуки: в 2018-м россияне в среднем тратили на просмотр видеосайтов с их помощью 48 минут в сутки, а с помощью мобильных устройств – 29 минут.

Одной из наиболее востребованных услуг стала в 2018 году верификация мошеннического трафика (fraud). GPMD первым из селлеров видеорекламы ввел сквозной промер всех видеоплощадок своей рекламной сети для выявления мошеннического трафика. Наряду с этим рекламодатели регулярно проводили собственные замеры при размещении своих кампаний на сети GPMD: в 2018-м такие промеры сделали больше половины рекламодателей – 53%.

На фоне роста числа промеров рекламного трафика со стороны брендов участники рынка зафиксировали снижение в Рунете объемов мошеннического трафика, закупаемого рекламодателями. Издатели подключали сторонние системы верификации и стали проводить регулярные мероприятия по очистке своего трафика. По оценке Weborama Russia, доля такого трафика в 2018 году составила 14,7%против 45%, которые компания фиксировала годом ранее. В Weborama Russia отмечают, что показатели Рунета приблизились к значениям европейского и американского рынков, где доля мошеннического трафика, по данным международных компаний-верификаторов, колеблется в пределах 5-15%.

Среди причин столь существенного снижения доли невалидного трафика в Weborama Russiaназывают внедрение селлерами и интернет-издателями систем внутренней верификации для партнеров и партнерских сетей. Такие системы позволяют оперативно отключать из рекламных размещений поставщиков мошеннического трафика. Широкое распространение систем верификации положительно повлияло и на качество замеров: рост объемов выборки обеспечил более широкую базу для анализа нормального и аномального пользовательского поведения.

За год многие из представленных в Рунете систем адаптировали свои алгоритмы к реалиям Рунета. Так, в 2017-м некоторые системы верификации автоматически засчитывали как мошеннические показы рекламы в старых версиях браузеров, а также в браузерах, получивших широкое распространение исключительно в Рунете. В 2018-м острота этой проблемы заметно снизилась.

В 2018 г. продолжили увеличиваться объемы таргетированного размещения или целевой рекламы с применением данных, позволяющего показывать ролики лишь тем людям, которые необходимы бренду. По данным GPMD, в 2018 году на размещение с использованием демографических и поведенческих таргетингов пришлось почти на 7% больше, чем годом ранее.

Однако самыми востребованными пока остаются демографические таргетинги, позволяющие определить пол и возраст аудитории, которые использует большинство брендов. Доля же кампаний, проводившихся с использованием поведенческих или таргетингов по интересам, остается стабильной – порядка 8%. При этом у отдельных категорий рекламодателей этот показатель может быть в разы выше. Так, по данным GPMD, в категории финансовых услуг доля размещений, таргетированных по интересам пользователей, в 2018 году достигла 37%, в недвижимости – 30%, а производители автомобилей и сопутствующих товаров разметили по такой модели 19% своей видеорекламы.

Количество брендов, размещавших видеорекламу без таргетирования, напротив, продолжило сокращаться и достигло минимальной за последние годы отметки. По данным GPMD, доля таких показов в 2018 году составила не более 25% от общего объема размещений. При этом среди отдельных категорий рекламодателей доля нетаргетированных показов была еще ниже и в ряде случаев достигала 5%.