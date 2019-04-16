Bringly запустил распродажу со скидками до 80%

Трансграничный маркетплейс Bringly запустил онлайн-распродажу Flashsale. На Bringly можно приобрести товары со скидками до 80%. Распродажа будет проходить 24 часа 16 апреля 2019 г.

Выгодные предложения будут представлены на смартфоны, беспроводные зарядки и носимую электронику от брендов Apple, Xiaomi, Huawei и Blitzwolf.

Пользователи получат возможность приобрести смартфоны от Xiaomi со скидками до 37%. Цена на флагманское устройство Xiaomi MI 8 Lite 4/64 Global Version будет снижена почти на 7 тыс. руб.

В акции также участвуют наборы смартфонов с фитнес-трекерами. Устройство Redmi S2 3/32 ГБ с флагманским фитнес-браслетом Xiaomi Band 3 можно будет приобрести за 9,256 тыс. руб.

Фитнес-трекер Xiaomi Band 3 также идет в комплекте при покупке смартфона Mi Max3 4/64 ГБ. Цена на этот набор снижена на четверть.

Смартфон Huawei Honor 8 Lite Dual Sim 3/16 ГБ можно приобрести за 8,5 тыс. руб. Стоимость Apple iPhone 7 Plus 128 ГБ снижена до 37,5 тыс. руб.

Помимо смартфонов в распродаже на Bringly будут участвовать и другие товары. Почти вдвое будет снижена цена на беспроводные наушники Xiaomi Redmi Airdots TWS Bluetooth. Беспроводные наушники Blitzwolf можно приобрести за 1,565 тыс. руб.

Умные часы Xiaomi Huami Amazfit доступны со скидкой более 60%. Это устройство способно проработать до 45 дней от одного заряда.

Также в онлайн-распродаже будет участвовать беспроводная зарядка от Xiaomi. Цена на устройство снижена на 44%.

От бренда Xiaomi в акции будет представлен датчик дыма Xiaomi Mijia Honeywell. Устройство, которое отправляет сигнал о пожаре на телефон, можно будет приобрести почти вдвое дешевле, за 1,78 тыс. руб.

«Мы работаем напрямую с производителями, поэтому предлагаем низкие цены. Для этой распродажи мы выбрали одни из самых популярных на Bringly товаров, чтобы дать нашим клиентам возможность купить необходимые товары еще выгоднее», – сказал Аркадий Маркарьян, директор категории электроники Bringly.

Bringly — сервис для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов. Площадка работает по модели маркетплейса: продавцы размещают на нем свои предложения и платят с каждой продажи фиксированный процент, который зависит от категории товара. На Bringly можно будет найти товары из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании, Израиля и других стран.