Storedata запустила собственный конфигуратор серверного оборудования

Storedata, сеть московских дата-центров, представила обновленный корпоративный сайт. Изменения коснулись не только внешнего вида портала: благодаря новой структуре у пользователей появилась возможность находить необходимую информацию об интересующих услугах – размещении оборудования в ЦОД (colocation) или аренде серверного оборудования (dedicated). Теперь не придется переходить со страницы на страницу, чтобы подобрать весь комплекс услуг: вся необходимая информация о дополнительных сервисах и технической поддержке, характеристиках дата-центров и представленных в ЦОДах телеком-операторах всегда под рукой.

Важным нововведением на сайте являются удобные и интуитивно понятные калькуляторы оборудования. Благодаря им пользователь сможет самостоятельно подобрать индивидуальные конфигурации серверного оборудования или услуг по его размещению, сравнить стоимость различных вариантов, узнать о специальных предложениях на выбранную конфигурацию и получить скидки.

«Мы постарались сделать сайт удобнее и компактнее, но в то же время расширить его возможности. Теперь на нашем портале можно быстро и без труда найти ответы на многие вопросы, посчитать стоимость размещения и аренды серверного оборудования. Однако, несмотря на новые возможности сайта, наши менеджеры остаются всегда на связи. Они в любое время готовы помочь посетителям портала как в режиме онлайн-консультации, так и по телефону, а также пригласить на экскурсию в наши дата-центры», – отметил Антон Платонов, исполнительный директор Storedata.