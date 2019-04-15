Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве

В Москве в гостиничном комплексе «Измайлово Альфа» 24 апреля 2019 года состоится ежегодное совместное мероприятие компаний СВД Встраиваемые Системы и СВД Софтвер – семинар «Технологии QNX и КПДА в России». В программе будут представлены доклады, посвященные актуальным вопросам использования и развития защищенных ОСРВ и их инструментальных средств разработки, графической подсистеме ЗОСРВ «Нейтрино», современным тенденциям по защите информации и построению АСУ КВО под управлением ОС РВ QNX и КПДА. Так же ведущими специалистами СВД Встраиваемые Системы будут проведены мастер-классы по особенностям установки, настройки и отладки целевых систем, возможным способам защиты информации в защищенных ОСРВ, поддержке облачных платформ IIoT и др.

Участие в семинаре примут ведущие отечественные разработчики аппаратного и программного обеспечения, такие как: МЦСТ, ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, НПЦ «ЭЛВИС», «НИИЭТ», «Байкал Электроникс», Fastwel, «РТСофт», «РЕЛЭКС», «НИЦЭВТ», которые выступят с докладами в секции «Партнерские решения» и продемонстрируют свои серийные устройства и перспективные решения в выставочной зоне.

В рамках семинара будет работать выставка, где посетители смогут ознакомиться с новейшими разработками программных и программно-аппаратных платформ, работающих под управлением защищенных ОСРВ «Нейтрино» и «Нейтрино-Э», такими как:





вычислительные комплексы разработки «МЦСТ» на базе микропроцессоров семейства Эльбрус: ВК Эльбрус 801-PC (на базе МП Эльбрус-8С), ВК Эльбрус 101-PC (на базе МП Эльбрус-1С+), сервер Эльбрус-8.4 (на базе 4-х МП Эльбрус-8С);

отечественная ЭВМ ПК-ВМ8 («Моноблок-ВМ8») на базе процессора 1890ВМ8Я разработки ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН;

процессорные модули разработки НПЦ «ЭЛВИС» на базе процессоров семейства Мультикор: Салют-ЭЛ24ПМ с отладочным модулем Салют-ЭЛ24ОМ1 (на базе МП 1892ВМ14Я), NVCom-02TEM-3U (на базе МП 1892ВМ10Я), MCT-03PEM-6U (на базе МП 1892ВМ12AT);

макетно-отладочное устройство на базе процессора 1906ВМ016 с ядром SPARC LEON4 V8 разработки «НИИЭТ»;

процессорный модуль CPC313 на базе процессора Baikal-T1 разработки Fastwel;

отладочные модули BFK 1.6 и BFK 3.1 на базе микропроцессора Baikal-T1;

планшетный компьютер для спецприменений ОНИКС08 разработки Fastwel;

мобильный терминал в защищенном исполнении на базе микропроцессора NXP iMX6;

мультидисплейная система визуализации под управлением ЗОСРВ «Нейтрино»;

контроллеры доверенной загрузки «Аккорд-АМДЗ» разработки «ОКБ САПР» и «Тверца-2» разработки НИИ ЦПС;

комплекты разработчика для ЗОСРВ «Нейтрино» и ЗОСРВ «Нейтрино-Э»;

система диспетчерского контроля и управления (СДКУ) «Фокус» на отечественной платформе Салют-ЭЛ24Д1 (на базе МП 1892ВМ14Я);

процессорный модуль Fastwel CPC1311 с технологией быстрого старта ЗОСРВ «Нейтрино»;

среда разработки Beremiz для ПЛК, реализованных на базе ЗОСРВ «Нейтрино».





К участию в семинаре приглашаются разработчики, руководители проектов, специалисты в области сертификации, внедрения и сопровождения встраиваемых систем и систем реального времени.

Подробное описание мероприятия: http://www.kpda.ru/company/events/511/

Участие в семинаре бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте.