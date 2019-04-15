Росбанк перешел на МСФО 9 при поддержке «Диасофт»

Росбанк подготовился к МСФО 9 (IFRS) и показал успешные результаты по итогам первых отчетных периодов после вступления в силу 1 января 2019 г. нового стандарта учета финансовых инструментов – МСФО 9. Партнером проекта выступила компания «Диасофт».

Команде «Диасофт» требовалось поддержать Росбанк в части перехода на МСФО 9 в направлении фондовых рынков. Партнеры приступили к реализации проекта в августе 2018 года.

Кирилл Золотых, директор направления «Финансовые рынки FA#» компании «Диасофт», отметил: «Компания «Диасофт» готовилась к переходу на новый стандарт учета в течение всего 2018 года. Росбанк выступил одним из технологических и методологических партнеров проекта разработки нашего решения по МСФО 9. Банк первым из наших клиентов сформулировал видение методологии. Это очень помогло и нам своевременно определиться с подходами к реализации будущих проектов, сделать необходимые доработки в специализированном решении. Благодарим коллег за активное участие в реализации программы подготовки к МСФО 9 и поздравляем всю команду с успешным результатом!»

Для поддержки методики расчета показателей МСФО 9 в ходе проекта использовался продукт системы Diasoft FA# Beans – «Финансовые активы и обязательства». Инструмент предназначен для взаимодействия с другими продуктами «Диасофт». За счет своей гибкой функциональности, он дает возможность настроить решение по поддержке нового стандарта учета, исходя из специфики разных банков, и позволяет перевести расчет параметров по МСФО 9 в автоматический режим.

Галина Сухарева, заместитель директора по операционной деятельности Росбанка, отметила: «Уже в начале января, по итогам успешного закрытия первых торговых дней в новом учете, стало понятно, что банк готов к исполнению требований законодательства. Это стало возможным благодаря вовлеченности и самоотдаче команд банка и «Диасофт». Проделана большая работа, и мы полностью удовлетворены ее результатом».

В марте «Диасофт» объявил о завершении программы подготовки клиентов к МСФО 9. Всего в рамках вступления в силу МСФО (IFRS) 9 компания поддержала 51 банк.