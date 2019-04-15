Подтверждена совместимость ViPNet Client for Linux и ViPNet CSP с Ред ОС

«Инфотекс» и «Ред Софт» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование на совместимость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу программных комплексов ViPNet Client for Linux и ViPNet CSP на операционной системой Ред ОС.

Программный комплекс ViPNet Client for Linux предназначен для защиты рабочих мест корпоративных пользователей от внешних и внутренних сетевых атак, обеспечивает защищенную работу с корпоративными данными через зашифрованный канал, в том числе для удаленных пользователей. ViPNet CSP — российский криптопровайдер, позволяющий выполнять создание ключей электронных подписей, их формирование и проверку, хэширование данных, шифрование и имитозащиту.

Ред ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. Ред ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«В рамках государственной программы импортозамещения, которой следует «Инфотекс», мы активно поддерживаем инициативы наших партнеров по созданию реальных работающих совместных решений для использования в органах государственной власти и управления, государственных учреждениях и организациях, объектах КИИ», - сказал Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «Инфотекс».

«В «Ред Софт» действует партнерская программа, в рамках которой специалисты проводят тестирование продуктов на совместимость. Более того, «Инфотекс» и «Ред Софт» входят в Комитет по интеграции российского программного обеспечения при АРПП «Отечественный софт». Мы рады, что есть возможность сотрудничать в разных плоскостях», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».