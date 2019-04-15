«Левада-Центр» и «АТОЛ» изучили готовность розницы к работе с маркировкой

«Левада-Центр» при поддержке «АТОЛ» провел исследование готовности бизнеса к переходу на работу с системой обязательной маркировки товаров «Честный ЗНАК». Аналитики выяснили, что бизнес готов к работе с системой маркировки: 76% респондентов уже имеют кассу, 38% — используют 2D-сканеры.

Более 20% респондентов по всей выборке и более 23% среди продавцов табачной продукции предпочитают искать информацию о маркировке у поставщиков решений и компаний-производителей контрольно-кассовой техники.

Исследование проводилось с целью выяснения реального статуса и оценки степени готовности бизнеса к работе с системой маркировки товаров. Ключевой задачей исследования было определение потребностей бизнеса и выявление степени информированности предпринимателей о предстоящих переменах на рынке розничной торговли.

В исследовании, которое проводилось с 15 - 25 марта 2019 г., приняло участие 500 респондентов из сферы ритейла. 89% респондентов слышали о маркировке или уже хорошо знакомы с ней, 45% еще не начинали искать информацию о маркировке товаров, 29% знают, что оператором системы маркировки является ЦРПТ.

76% предпринимателей уже имеют онлайн-кассы, 39% респондентов сталкивались с контрафактными товарами.

Большая часть опрошенных считает, что введение маркировки приведет к повышению налоговых выплат (37%), усилению контроля рынка государством (36%), защите покупателей от контрафактной продукции (33%), уходу с рынка нелегальных торговцев, улучшению возможностей для развития честного бизнеса (10%).

Лишь 9% отметили, что не понимают, какие вопросы решает маркировка.

Оксана Гребень, «Левада-Центр», руководитель проектов, отметила: «Исследование проводилось для того, чтобы выяснить мнение представителей бизнеса целевых индустрий о введении маркировки товаров в России и узнать степень их осведомленности об изменениях, проекте, готовности к ним, и отношении к нововведению»

Реваз Юсупов, замгендиректора ЦРПТ, сказал: «Наш проект разрабатывался таким образом, чтобы быстро подключать новые товарные группы, иметь возможность отработки с бизнесом всех аспектов, минимально воздействовать на уже запущенные бизнес-процессы и обеспечить максимальное включение представителей МСП уже на пилотной фазе. Переход на маркировку даст малому и среднему бизнесу палитру возможностей для поступательного развития»

Алексей Макаров, председатель совета директоров «АТОЛ», сказал: «Объем рынка касс в России — 2,5-2,6 млн штук. За последние два года компания АТОЛ поставила на рынок более 1 млн касс. По нашей оценке, суммарные расходы 95% ритейлеров составят всего 5-7 тысяч рублей: эти расходы пойдут на приобретение 2D-сканера и обновление программного обеспечения. Исследование демонстрирует, что 76% предпринимателей по всей выборке имеет онлайн-кассы. Это означает, что им будет проще перейти на работу с системой маркировки, поскольку потребуется лишь обновить свою онлайн-кассу или то программное обеспечение, с которым работает их касса. Среди представителей неспециализированной торговли, доля тех, кто уже сейчас использует 2D-сканеры превышает 70%».

Исследование показало, что по мнению большей части опрошенных, введение маркировки приведет к повышению налоговых выплат, усилению контроля рынка государством, и защите покупателей от контрафактной продукции. Предприниматели уверены, что маркировка повлияет на уход с рынка нелегальных торговцев и откроет новые возможности для ведения честного бизнеса.

Предприниматели уделяют внимание тому, как покупатели выбирают товар и оценивают его подлинность. Более 41% опрошенных сказали, что покупатели часто просят сопроводительную документацию на товар или интересуются иными подтверждениями подлинности товара. Более половины респондентов считают, что в магазинах важно размещать информационные материалы о легальном происхождении товара.

Респонденты заявили, что им для работы не хватает информации по маркировке товаров. Чаще всего говорили о требующемся оборудовании и программном обеспечении, а также о том, как технически будет реализована маркировка товаров и какая ответственность предусмотрена за ее отсутствие.

Большая часть опрошенных предпринимателей имеет онлайн-кассы, и только 17% респондентов ответили, что в их магазине нет кассы, так как по закону они могут ее пока не использовать.

При этом, в магазинах 38% опрошенных уже есть 2d-сканеры штрих-кода, которые применяются для сканирования маркировки. Среди тех, кто пока еще не использует в магазинах сканеры штрих-кодов (41% по общей выборке), чуть больше половины респондентов (57%) оценивают затраты на приобретение одного сканера в сумму до 4000 рублей.

Около половины опрошенных, которые торгуют табаком и заняты в секторе неспециализированной торговли знают, что магазин должен начать сканировать данные с пачек сигарет с 1 июля 2019 года. Почти 30% респондентов осведомлены о том, что с 1 июля 2020 года вступает в действие запрет на оборот, производство и продажу сигарет без маркировки.

15 января 2018 года стартовал пилотный проект по маркировке табачных изделий, с которого началось внедрение государственной системы обязательной маркировки товаров. Переход на работу с ней состоится в несколько этапов. Сначала проводятся пилотные проекты в установленных Министерством промышленности и торговли РФ секторах рынка торговли, которые позволят отладить все необходимые процедуры, а затем — состоится обязательный переход бизнеса на работу с новой системой.

Общенациональный проект стартовал с табачной индустрии: производители и крупные продавцы табака, сигарет и табачной продукции проводят пилотный проект, который завершился 1 марта 2019 года. С 1 июля 2019 года начнется сканирование сигарет в магазинах — с этого момента маркировка табака станет обязательной. Также, с 1 июля 2019 года производители и продавцы одежды и обуви также должны будут перейти на работу с системой маркировки товаров.