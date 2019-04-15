Kaspersky Lab включил Ред ОС в список поддерживаемых операционных систем

Специалисты компаний «Ред Софт» и «Лаборатория Касперского» провели тестирование на совместимость продуктов. Результаты испытаний подтвердили полноценную работу антивирусного комплекса Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 Maintenance Release 1 для Linux на отечественной операционной системе Ред ОС сертифицированной и стандартной редакции.

Ред ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. Ред ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Рады сообщить, что один из самых популярных и эффективных антивирусов готов обеспечить безопасность пользователя в среде российской операционной системы Ред ОС. Теперь заказчикам доступны полноценные импорто-независимые решения на базе Ред ОС, включающие продукты «Лаборатории Касперского», - отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.