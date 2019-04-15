«Билайн» запустил линейку корпоративных тарифов «Яркий бизнес»

«Билайн Бизнес» (подразделение «Вымпелком») объявил о запуске линейки тарифных решений для корпоративных клиентов «Яркий бизнес».

Подключение на «Яркий бизнес» для корпоративных клиентов – это возможность использовать безлимитный мобильный интернет на каждом тарифе линейки, Облачную АТС без доплаты, а также корпоративную связь в поездках по России, при стоимости как в домашнем регионе (при звонках на номера РФ), при этом подобрать индивидуально необходимое количество минут или гигабайт, исходя из особенностей ведения бизнеса.

В линейке «Яркий бизнес» все входящие в поездках по России, включая республику Крым и г. Севастополь, бесплатны. На половине тарифов пакет минут расходуется и на исходящие при нахождении в республике Крым и г. Севастополь, а также в большинстве стран в международных командировках. То есть деловые поездки теперь не станут для бизнеса обременением.

Новые тарифы легко адаптировать под индивидуальные особенности, при этом для разных пользователей одного корпоративного договора можно будет подключить разные тарифные конфигурации.

Ключевым преимуществом новой линейки для клиентов станет возможность подключения услуги Облачная АТС без абонентской платы. Данный функционал сейчас становится незаменимым для развития компании любого размера, как индивидуальных предпринимателей, так и малого и среднего бизнеса. Конечные клиенты наших корпоративных пользователей смогут дозвониться до них в любой момент времени и не будут слышать «занято» благодаря многоканальному номеру. Также возможно настроить голосовое меню для оповещения про акции, изменения и распределить звонки по тематикам для сокращения времени дозвона. Весь данный функционал уже включен в тарифный план без дополнительных плат и позволяет не потерять звонки, тогда, когда обращающихся клиентов становится больше. Включение Облачной АТС в базовые корпоративные тарифные планы – инновационный для российского рынка подход, позволяющий малым предпринимателям всегда оставаться на связи со своими клиентами.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента «Вымпелкома», отметила: «Предоставление корпоративных тарифов связи остается важной частью нашего развития. Предоставляя удобные и выгодные условия, мы помогаем предпринимателям успешно развивать свое дело, не отвлекаясь на поддержание базовой потребности в надежной и качественной связи. Дополняя тарифные планы необходимыми бизнесу решениями, такими как Облачная АТС, мы становимся проводниками малого и среднего бизнеса в мир новых технологий. Сегодня бизнес часто делается «на расстоянии», вне офиса, и как никогда зависит от качества связи, что требует индивидуального подхода к решению поставленных задач. Поэтому мы разработали гибкую линейку тарифов для бизнеса, которая максимально приближена к запросам клиентов. Это отражается в наличии безлимитного интернета на каждом тарифе линейки, в возможной кастомизации соотношения минут и гигабайт, во включении Облачной АТС, и в том, что мы при этом сохраняем абонентскую плату на уровне предыдущей тарифной линейки».

Подробная информация о новых тарифных планах доступна на сайте компании.