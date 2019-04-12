«Яндекс.маркет»: в преддверии перехода на «цифру» спрос на ТВ-тюнеры среди москвичей вырос на 30%

Аналитики «Яндекс.маркета», сервиса для выбора товаров, изучили, как менялся спрос на ТВ-тюнеры в Москве в ожидании перехода на цифровое вещание. В исследовании использовалась информация о переходах московских пользователей «Яндекс.маркета» в интернет-магазины по предложениям ТВ-тюнеров с 9 октября 2018 г. по 9 апреля 2019 г.

10 октября 2018 г. Минкомсвязи продлило срок перехода на цифровое телевидение до середины января. Тогда за сутки количество переходов в интернет-магазины с помощью сервиса выросло на 187%. Пикового значения в 2019 г. спрос достиг 11 февраля, когда на новый формат вещания перешло семь регионов страны. За неделю ТВ-тюнеры стали на 56% более востребованными среди аудитории сервиса.

Спрос на тюнеры снова начал расти в преддверии перехода Москвы на цифровое вещание — 15 апреля. С 3 по 9 апреля число переходов в магазины с «Маркета» увеличилось на 30% по сравнению с предыдущими семью днями. Средневзвешенная стоимость товарных предложений ТВ-тюнеров, по которым пользователи «Маркета» из Москвы переходили в интернет-магазины, составила 1,37 тыс. руб. При этом, в целом на «Маркете» четверть переходов относилась к моделям ТВ-тюнеров дешевле 940 руб. Еще четверть переходов относилась к моделям от 940 до 1,11 тыс. руб. Половина переходов — к моделям стоимостью больше 1,11 тыс. руб.

99% предложений цифровых приставок, по которым переходили пользователи с 3 по 9 апреля, поддерживают прием DVB-T2, позволяющий транслировать цифровые каналы. Чуть более 15% переходов по предложениям ТВ-тюнеров относятся к моделям марки Lumax. На втором месте — цифровые приставки World Vision (15%), а на третьем — Oriel (13%).