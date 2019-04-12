В продаже появились SIM-карты на базе платформы резидента «Сколково»

На конференции «Инновации для корпораций» в «Сколково» оператор мобильной связи Easy4 объявил о старте продаж SIM-карт на платформе разработки «Интерсат». Для поддержания высокого качества связи при сохранении невысокой стоимости услуг используется перспективная технология Multi IMSI.

Easy4 работает по модели виртуального оператора с использованием телекоммуникационных технологий от резидента Фонда «Сколково» компании «Интерсат». Не имеющий аналогов программно-аппаратный комплекс для оказания услуг связи расположен в Технопарке «Сколково».

Оборудование позволяет использовать мощности других операторов связи и оптимизировать время и стоимость развертывания инфраструктур типа MVNO (виртуальный оператор сотовой связи) с использованием технологии Multi IMSI (-sim, soft-sim и embedged-sim карт).

С момента официального запуска в июне 2018 года оператор провел полномасштабное тестирование качества предоставляемых услуг на территории различных стран мира и завершил строительство международной части своей сети.

Максим Жаренов, директор по акселерации по направлению «Телекоммуникации» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», отметил: «Проект компании Easy4, использующий интеллектуальную платформу Multi IMSI, был анонсирован на Startup Village в прошлом году и вызвал бурный интерес в отрасли. Было много критики и сомнений в том, что задачи, которые поставил перед собой проект, выполнимы. Тем не менее компания с этими задачами справилась. Сегодня сервис стал доступен самому широкому кругу потребителей. Это уникальный случай, когда на базе разработки резидента «Сколково» запускается такая платформа мирового уровня».

Тарифные планы Easy4 разработаны в первую очередь для тех, кто часто ездит за границу. В тарифе «Тревел 2» стоимость 1 минуты разговора составит 2,40 руб., 1 МБ интернета 1,20 руб. Абонентская плата отсутствует.

Тариф «Коннект 999» подойдет для переносных устройств и М2М (интернета вещей). Предоставляются только услуги мобильного интернета. При подключении абонент получает за 1199 руб. 3 ГБ интернет трафика сроком действия до 420 дней.

Сергей Малышкин, руководитель группы компаний Easy4, сказал: «Наши тарифы будут интересны и для туристов, и для людей, совершающих деловые поездки. Они действуют на территории России и многих стран Евросоюза, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока. В том числе, на популярных курортах. Зона присутствия оператора Easy4 постоянно расширяется. Цель Easy4 - создание глобального безроумингового пространства».

Купить SIM-карту можно в интернет-магазине Easy4, через мобильное приложение или в салоне оператора по адресу: Москва, Большой Бульвар, 42, стр.1, Технопарк «Сколково».