Сбербанк, Газпромбанк и Digital Horizon создают лидера в области биометрии

Сбербанк, Газпромбанк и Digital Horizon объявили о подписании сделки, в рамках которой Сбербанк приобрел у Газпромбанка 51% пакет акций в группе компаний ЦРТ. Также в капитал ЦРТ вошла венчурная компания Digital Horizon. Газпромбанк остается стратегическим акционером ЦРТ и продолжит активно участвовать в дальнейшем развитии компании. Сделку планируется закрыть до конца мая 2019 года.

Акционеры сформируют новый совет директоров компании, в который войдут 4 представителя от Сбербанка, включая председателя совета директоров компании, а также два представителя от Газпромбанка и один от Digital Horizon.

ЦРТ – ведущий российский разработчик биометрических технологий. Сделка позволит ЦРТ получить доступ к ресурсам и компетенциям двух крупнейших финансовых организаций России, в том числе в области искусственного интеллекта и больших данных. Кроме того, привлечение экспертизы международной команды Digital Horizon обеспечит ЦРТ дополнительные конкурентные преимущества на глобальном рынке, объем которого прогнозируется на уровне $40 млрд. уже в 2022 году.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Для Сбербанка сделка представляет собой закономерный шаг на пути к цифровой трансформации и построению биометрической платформы для растущей экосистемы Банка. В дальнейшем на базе этой платформы будут созданы различные сервисы, которые позволят перевести формат взаимодействия с клиентами на качественно новый уровень комфорта и информационной безопасности. В свою очередь, экспертиза и опыт Сбербанка в части работы с AI и большими данными, позволят ЦРТ увеличить применение голосовых технологий в стране, а также тиражировать российские технологии на международном уровне и претендовать на мировое лидерство».

Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя правления Газпромбанка, сказал: «Группа Газпромбанка обладает успешным опытом инвестиций в перспективные высокотехнологичные компании, что подтверждает наша продолжительная совместная работа с ЦРТ. Мы намерены и дальше сохранять стратегический фокус на развитие этого направления в рамках работы Группы с целью внедрения передовых биометрических разработок в повседневную работу Банка в интересах наших многочисленных розничных и корпоративных клиентов».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы ЦРТ, сказал: «ЦРТ приобретает еще одного серьезного партнера, синергия с которым даст мощный импульс для развития технологий и продуктов нашей компании. Мы получаем доступ к экспертизе и компетенциям одного из крупнейших розничных банков в мире. ЦРТ входит в список основных игроков на биометрическом рынке, но в такой команде мы рассчитываем стать мировыми лидерами в перспективе нескольких лет».

Алан Ваксман, сооснователь компании Digital Horizon, отметил: «Это историческая сделка не только для развития биометрии, но также и для индустрии венчурных инвестиций в России. Благодаря долгосрочному видению Газпромбанка, который разглядел потенциал ЦРТ свыше 10 лет назад, сегодня Сбербанк, как флагман российской цифровой экономики, выстраивает уникальную по мировым меркам биометрическую платформу. В качестве инвестора ЦРТ мы продолжим свою работу по позиционированию компании на международном рынке и дальнейшему повышению ее акционерной стоимости».

На сегодняшний день ЦРТ является ведущим разработчиком голосовых и лицевых биометрических систем, а также решений в области профессиональной обработки данных, машинного обучения и имеет все основания стать ведущим международным игроком в этой области. Продукция компании уже сейчас продается более чем в 75 странах мира. В России технологии ЦРТ используется такими известными организациями как Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Вымпелком, Ростелеком, РЖД и многими другими.