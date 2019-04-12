Samsung и Эрмитаж запустили совместный реставрационный проект

Samsung Electronics рассказала о сотрудничестве с Государственным Эрмитажем и поделилась дальнейшими совместными планами. Samsung и Эрмитаж объявили о запуске нового реставрационного проекта в рамках многолетней программы «Связь времен – связь технологий».

При поддержке Samsung были отреставрированы астрономические часы, изготовленные немецкими мастерами Георгом Роллем и Иоганном Рейнгольдом в 1584 г. Историки называют эти часы одним из самых сложных устройств конца XVI века. Астрономические часы состоят из двух сфер – небесного и земного глобусов. Во время работы механизм вращает небесный глобус, показывая реальное положение созвездий, Солнца и Луны. С его помощью можно определить фазы Луны, время восхода и захода светил, восхождение и часовые углы. Автоматический «вечный календарь» отображает текущий год, месяц и число, а также соответствующее каждому дню имя святого и зодиакальное созвездие.

Новым шедевром, который будет отреставрирован при поддержке Samsung, станет бюро с музыкальным механизмом работы Давида Рентгена и Петера Кинцинга (Германия, 1786 г.). Изделия Давида Рентгена традиционно относятся к разряду шедевров мебельного ремесла. Музыкальный автомат, встроенный в бюро, воспроизводит мелодии на карийоне из 10 колокольчиков. Бюро было доставлено ко двору Екатерины II в 1786 г. и выделялось высоким качеством отделки, а также интегральной конструкцией, объединяющей музыкальный и часовой механизмы в едином блоке. Предполагаемая реставрация позволит вернуть в Белый зал – зал Рентгена – звучание еще одного, непохожего на другие, музыкального автомата. Работы будут осуществлены специалистами Лаборатории научной реставрации часов и музыкальных механизмов в 2019 г.

«Samsung Electronics исполняется 50 лет, из них более 20 лет компания тесно сотрудничает с Эрмитажем. За эти годы сделано очень много. И это не только техническая поддержка для разных служб музея. Есть и другая сторона сотрудничества: компания Samsung помогает в реставрации наших удивительных экспонатов – часов и механических приборов. Это целая история, которая сама по себе является вкладом в культуру, и мы, хранители истории, получаем поддержку от создателей технологий», – отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Культура и технологии тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Эта идея лежит в основе партнерства Samsung и Эрмитажа, которое началось 22 года назад. Участие в проектах одного из величайших музеев мира – огромная честь для Samsung. За годы сотрудничества была восстановлена целая коллекция уникальных произведений инженерной мысли прошлого. Совместные проекты Samsung и Эрмитажа – пример того, как современные технологии служат прекрасному, помогая людям изучать историю и наслаждаться шедеврами прошлых лет», – отметил директор по корпоративным проектам штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ Сергей Певнев.

Партнерство одного из величайших музеев мира и Samsung началось в 1997 г. с реализации программы технического оборудования Главного вестибюля Зимнего дворца. Более 20 лет компания Samsung осуществляет программу технической поддержки образовательной, научной и экскурсионной деятельности Эрмитажа с регулярным обновлением оборудования и контента.

С 2007 г. реализуется реставрационная программа «Связь времен – связь технологий», которая является важнейшей составляющей сотрудничества Государственного Эрмитажа и Samsung Electronics. В рамках программы Samsung вносит свой вклад в реставрацию технологических шедевров прошлого. Среди восстановленных при поддержке Samsung уникальных механизмов: большие настольные часы с органом, принадлежавшие Екатерине II и изготовленные английским мастером Эрдли Нортоном в 1792 г.; настольные часы с музыкальным механизмом 1760 г. работы Джеймса Кокса; напольные музыкальные часы, созданные в мастерской Рентгена-Кинцинга в Германии в 1780-е гг; музыкальный автомат с часами «Клетка с птицей» швейцарского мастера Пьера Жаке Дро, созданный в 1790-е гг; механическое бюро из коллекции Екатерины II, известное как «Бюро с Аполлоном» – памятник прикладного искусства второй половины XVIII века.