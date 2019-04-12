«М.Видео-Эальдорадо»: продажи игровых ноутбуков в России достигли 15 млрд рублей

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития сегмента игровых ноутбуков в 2018 г. Спрос на модели для игр вырос на 75% до 220 тыс. штук, а общий объем рынка в деньгах увеличился на 65% до 15 млрд руб.

Спрос на игровые модели ноутбуков в «М.Видео» и «Эльдорадо» растет быстрее рынка – продажи увеличились на 80% в денежном и натуральном выражении. Мощные модели для любителей ПК-игр являются драйвером всей категории ноутбуков, а их доля в общих продажах увеличилась в штуках до 8% и до 15% в деньгах. Позитивной динамике способствует общий рост популярности гейминга и развитие киберспорта, а также снижение средней цены на 5,5%, до 68 тыс. руб., что связано с расширением производителями ассортимента в среднем ценовом сегменте. Практически каждый третий игровой ноутбук приобретен онлайн.

Продажи ноутбуков в целом в России в 2018 г. выросли на 8% в штуках и 21% в денежном выражении до 2,8 млн штук и 97 млрд руб., это самые высокие показатели роста продаж ноутбуков, начиная с 2012 г.

Топ-3 игровых ноутбука в 2018 г.: Lenovo Legion Y520-15IKBN; HP Omen 17 (AN040UR); Dell Inspiron 15 (7567).

«Гейминг за последние несколько лет за счет популяризации киберспорта стал массовым хобби, это влияет и на все устройства, позволяющие играть – консоли, ноутбуки, аксессуары к ним и сами игры. Ряды покупателей игровых ноутбуков пополняют те, кто раньше собирал настольные компьютеры сам – появления геймерских моделей в средних ценовых сегментах, удобные программы рассрочки в рознице делает ноутбук привлекательным для геймера устройством и по цене, и по техническим параметрам. 80% игровых ноутбуков приходится именно на универсальные устройства стоимостью около 60 тыс. руб. – такой базовой конфигурации хватает и для игр, и для выполнения ежедневных задач, требующих высокой производительности. В моделях из верхнего ценового сегмента покупателей привлекают яркий дизайн, возможность игры в 4К, поддержка функции VR», – сказал руководитель департамента «Домашний офис» группы «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Помозов.

Следствием роста продаж геймерских ноутбуков стало увеличение доли мощных процессоров Intel Core i5 и Core i7, занявших в общей сложности около 50% рынка ноутбуков в деньгах и более четверти в штуках. Около 30% ноутбуков оснащены оперативной памятью 8 ГБ и более.

Все ключевые бренды на рынке ноутбуков развивают собственные игровые линейки с ярким дизайном или предлагают высокопроизводительные ноутбуки, способные удовлетворить требованиям любителей игр и развлечений. В 2018 г. производители продолжили расширять ассортимент и увеличивать предложение в среднем ценовом сегменте. Самой популярной в штучных продажах оказалась компания Asus. Тайваньский бренд опередил лидера прошлого года – компанию MSI. Наиболее высокую динамику продемонстрировала компания Acer (рост в 6 раз), опередившая за год Hewlett-Packard, Lenovo и Dell (не включая линейку Alienware).