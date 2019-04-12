AMD представила обновления для физического движка рендеринга Radeon ProRender

AMD представила несколько значительных обновлений для своего физического движка рендеринга AMD Radeon ProRender, включая новые плагины для ведущих программных продуктов для создания контента и новый пакет для разработчиков Radeon ProRender Developer Suite.

Обновления Radeon ProRender включают в себя: Radeon ProRender для разработчиков. Недавно анонсированный Radeon ProRender Developer Suite включает в себя SDK для некоммерческого использования для Radeon ProRender и Radeon Rays, а также библиотеку Radeon Image Filter Library, предназначенную для разработчиков, создающих прототипы интеграции Radeon ProRender в свои приложения; новый рендеринг полного спектра (выход ожидается). Поддерживает все этапы рендеринга, в том числе растрированный рендеринг для создания стандартного окна просмотра, гибридный рендеринг для создания улучшенного окна просмотра, фотореалистичный рендеринг со смещением для разработки просмотра и трассировка реальных объектов для финального рендеринга (данное обновление скоро появится в Radeon ProRender Developer Suite); Radeon ProRender для Blender v2.0 beta для Blender 2.80 beta. Новый плагин v2.0 был полностью переписан для Blender 2.80 Beta. Обычно используемые стандартные узлы шейдеров Blender, включая узел Blender Principled Shader, поддерживаются в исходном состоянии, «из коробки»; плагины ускоренного шумоподавления с применением ИИ для Blender 2.8 beta, Autodesk Maya и Autodesk 3ds Max. Данное обновление использует возможности машинного обучения для создания высококачественных финальных и интерактивных рендеров, а также обеспечивает быстрые интерактивные рендеры окон просмотра версий этих плагинов для Windows; плагин адаптивного разделения (Adaptive Sampling) для Blender 2.8 beta, Autodesk Maya (для Windows и macOS) и Autodesk 3ds Max. Данное обновление сокращает время визуализации и обеспечивает более качественные рендеры; плагин поддержки визуализации волос для Blender 2.8 beta и Autodesk Maya (для Windows и macOS). Добавлена поддержка для реалистичной визуализации волос, меха, травы и других объектов с похожей на пряди структурой; обновления плагинов Radeon ProRender для Autodesk 3ds Max. Обновленный плагин для 3ds Max поддерживает только что выпущенную версию 3ds Max, 2020. Реорганизованные настройки рендеринга также облегчают управление для пользователя, помогая улучшить рабочий процесс; обновления плагинов Radeon ProRender для Autodesk Maya (для Windows и macOS). Данное обновление поддерживает Maya Fluid Volumes для визуализации продвинутых эффектов, таких как дым, туман и облака, и для создания реалистичных изображений. А также преобразует материалы Arnold Renderer и Redshift в материалы Radeon ProRender.

Плагины доступны на сайте компании.