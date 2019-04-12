За 2018 г. «Альфастрахование» застраховала 4,8 млн гаджетов и приборов бытовой техники, что на 17% больше, чем годом ранее. Средняя цена полиса составила 1,2 тыс. руб., подсчитал аналитический центр компании.

Продукт «Защита покупки» позволяет защитить гаджеты (мобильные телефоны и смартфоны, навигаторы, электронные книги, ноутбуки, планшеты) от гибели, хищения, а также покрывает риски механических повреждений, связанных с неосторожными действиями как третьих лиц, так и самого страхователя. Стоимость полиса зависит от размера покрытия, перечня рисков для каждого конкретного гаджета или прибора.

Основная часть гаджетов страхуется во время покупки в магазине, это самый простой способ страхования как для покупателя, так и для страховщика. В этом случае не требуется дополнительный осмотр товара, а процесс заключения договора занимает несколько минут.

Самым частым повреждением техники традиционно является механическая поломка: прибор может упасть, а его части – разбиться. Далее следуют повреждения водой и кражи. Количество заявлений об убытке в 2018 г. составило 35 тыс. штук, из них 89% обращений касались поломки.

«Полис "Защита покупки" от "Альфастрахование" позволяет защитить гаджеты от различных рисков. Если ваш питомец испортил телефон, ребенок разбил экран, аппарат украли или вы сами уронили его в воду, страховая компания выплатит возмещение или поможет отремонтировать дорогостоящий прибор», – сказала Ирина Карнаева, директор департамента страхования имущества физических лиц «Альфастрахование».