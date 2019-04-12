Acer представила игровой ноутбук с клавиатурой Hyper Drift

Acer представила два игровых ноутбука: новый Predator Helios 700 и обновленный Helios 300. Обе новинки работают под управлением ОС Windows 10 и поддерживают современные технологии и инновационные функции, которые помогут геймерам играть и выигрывать.

В ноутбуке Predator Helios 700 установлена клавиатура Hyper Drift, которая выдвигается вперед, чтобы обеспечить приток воздуха в корпус и помочь геймерам полностью раскрыть потенциал мощных компонентов системы.

Обновленный Predator Helios 300 получил современный стильный дизайн и поддержку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2070 с технологией Max-Q или новейших моделей GeForce GTX, при этом сохранив привлекательную для пользователей стоимость. Высокопроизводительное железо ноутбука отлично подходит для сложных задач, легко справляясь с современными играми, передачей потокового видео и обработкой фото- и видеофайлов.

«Ноутбуки линейки Predator Helios остаются самыми мощными в своем классе, поэтому геймеры могут и в дальнейшем выбирать продукцию Acer, если им нужны доступные и высокопроизводительные игровые устройства, — отметил Джеймс Лин, руководитель направления ноутбуков и продуктов для ИТ в Acer. — Наши инновационные ноутбуки останутся актуальными еще долгое время, а современные технологии охлаждения помогают им не перегреваться даже во время самых жарких и долгих игровых сессий, значительно увеличив срок их службы».

«С новыми процессорами Intel Core девятого поколения мы сделали очередной шаг вперед и готовы предложить пользователям отличную производительность и поддержку современных функций, которые применяются в самых мощных игровых ноутбуках на рынке, — отметил Стивен Лонг, вице-президент направления продаж и маркетинга продукции и руководитель направления клиентских вычислительных систем в Intel. — Predator Helios станет отличным примером нашего многолетнего тесного сотрудничества с Acer и поможет дать пользователям совершенно новые возможности, которые геймеры и создатели различного контента раньше не могли даже ожидать от ноутбука».

«Приятно видеть, что благодаря Predator и Nitro компания Acer может предложить настолько широкий выбор игровых устройств самым разным категориям геймеров, — отметил Марк Линтон, руководитель подразделения по работе с клиентами и продаж в Microsoft. — Acer продолжает создавать инновационные решения и выводить на рынок отличные игровые продукты».

В основе нового ноутбука Predator Helios 700 — ряд современных решений и технологий, в том числе высокопроизводительный процессор Intel Core i9 с возможностью разгона, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 или 2070, до 64 ГБ ОЗУ DDR4 и сетевой адаптер Killer DoubleShot Pro с модулями Killer Wi-Fi 6AX 1650 и E3000, которая способна в четыре раза (по сравнению с предыдущим поколением сетевых карт) увеличить пропускную способность даже в «загруженных» сетевым трафиком помещениях и распределить трафик одновременно между проводной и беспроводной сетями, а также высокоскоростной накопитель большой емкости для быстрой загрузки игровых уровней и приложений.

17-дюймовый IPS-экран с поддержкой разрешения Full HD, частотой обновления 144 Гц и временем отклика 3 мс поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC. За звук системы отвечают пять динамиков и мощный встроенный сабвуфер.

Одна из самых интересных новых функций в Helios 700 является также и одной из самых полезных. Клавиатура Hyper Drift — это часть системы охлаждения ноутбука, в которую входят два разработанных Acer вентилятора AeroBlade 3D четвертого поколения, пять медных тепловых трубок, испарительная камера и технология Acer CoolBoost.

Выдвинув клавиатуру вперед, пользователь открывает два дополнительных воздухозаборника под экраном и над клавиатурой, которые помогают улучшить охлаждение мощных компонентов системы и раскрыть их потенциал при разгоне. А тепловые трубки можно рассмотреть сквозь стеклянную панель в корпусе ноутбука.

Кроме того, клавиатура Hyper Drift улучшает общую эргономику системы. Она находится ближе к пользователю, поэтому он может отодвинуться от 17-дюймового экрана ноутбука и не вытягивать руки, чтобы достать до клавиш. Фактически новая конструкция помогает пользоваться ноутбуком с тем же комфортом, который обычно бывает доступен только при работе с настольным ПК. Помимо этого, в Hyper Drift есть индивидуальная RGB-подсветка для каждой клавиши, поддержка функции anti-ghosting и WASD MagForce. В клавишах MagForce применяются линейные переключатели, которые обеспечивают моментальное срабатывание, что помогает пользователям намного быстрее реагировать на важные игровые события. Вокруг Precision TouchPad находится синяя светодиодная подсветка, а под ним — две удобные клавиши мыши.

Клавиша Turbo мгновенно включает разгон системы, а новая клавиша Predator Sense дает доступ к информации о температуре процессора и видеокарты, управлению вентиляторами, RGB-подсветкой и другими функциями. Индивидуальная подсветка клавиш может использоваться в онлайн-играх: вместе с функцией Predator RGB Assault-League of Legends (LoL) она подстраивается под происходящее на экране и меняется в зависимости от ситуации в LoL.

Predator Helios 300 стали еще лучше благодаря поддержке новых технологий и современных функций, а также обновленному стильному дизайну. Сочетание мощных процессоров вплоть до Intel Core i7 девятого поколения и видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, разгона системы одной клавишей Turbo и сетевой адаптер Killer DoubleShot Pro для быстрой игры и стриминга по сети без лагов и подвисаний. Поддержка до 32 ГБ ОЗУ DDR4 с частотой 2666 МГц, двух твердотельных накопителей PCIe NVMe в RAID 0 и обычных жестких дисков превращают ноутбук в настоящую систему мечты для геймеров, которые любят современные AAA-проекты.

Но самые заметные изменения коснулись внешнего вида ноутбука. На металлическом корпусе появились стильные голубые элементы, а клавиатура получила подсветку, как у других моделей Predator. Тонкие рамки вокруг экрана и обновленная клавиатура с использованием стильных фирменных шрифтов придают ноутбуку современный и агрессивный вид.

Helios 300 стал одним из первых в своем классе ноутбуков с поддержкой частоты обновления экрана в 144 Гц, а в обновленной версии яркие 15,6- или 17,3-дюймовые экраны с разрешением Full HD и матрицей IPS обзавелись не только тонкими рамками, но и временем отклика всего в 3 мс, чтобы разрывы и подвисания изображения не отвлекали пользователей от любимых игр.

Раскрыть потенциал мощных компонентов ноутбука и обеспечить тихую и стабильную работу с максимальной производительностью помогает эффективная система охлаждения. Самой важной ее частью стали два вентилятора, один из которых — AeroBlade 3D четвертого поколения, получивший свою уникальную конструкцию благодаря изучению крыльев совы и способности этой птицы летать практически бесшумно. В новой версии лопасти вентилятора толщиной всего 0,1 мм оснащены зазубренной кромкой, крылышками вдоль верхней и нижней частей, а также изогнутым «плавником» на внутренней части каждой из лопастей. Результатом изменений стало усиление воздушного потока на 45 процентов. Стратегически расположенные воздухозаборники и воздухоотводы, а также поддержка технологии Acer CoolBoost помогают системе охлаждения Helios 300 легко справляться даже с затяжными игровыми сессиями и разгоном компонентов.

Кроме того, в ноутбуке установлена совершенно новая клавиатура с RGB-подсветкой в четырех зонах и фирменным шрифтом Predator. Удобства и функциональности клавиатуре добавляют горячие клавиши для функций Predator Sense и Turbo, увеличенная клавиша пробела и выделение цветом клавиш WASD, стрелок и всех клавиш быстрого доступа.

Игровые ноутбуки Predator Helios 700 появятся в России в июле со стоимостью от 199 990 руб. Predator Helios 300 станут доступны в России в июне по цене от 89 990 руб.