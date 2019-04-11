Центры компетенций НТИ запустили 150 научно-исследовательских проектов

РВК объявила о том, что в 2018 г. при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ запущено 14 Центров компетенций НТИ на базе вузов и научных организаций. Их задачи — трансфер научных разработок в конкретные рыночные продукты путем организации консорциумов с индустриальными партнерами, а также подготовка специалистов в области «сквозных» технологий НТИ, среди которых большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие.

В 2018 г. Центрами запущено 150 исследовательских проектов, число участников консорциумов выросло более чем на 25%, были разработаны новые образовательные программы, направленные на подготовку специалистов в области «сквозных» технологий. Так, в Дальневосточном федеральном университете появились магистерские программы «Технологии виртуальной и дополненной реальности» и «Цифровое искусство», в СПбГУ запущена магистратура «Цифровая трансформация с использованием технологий распределенных реестров», МИЭТ запустил 15 образовательных программ подготовки специалистов по таким профилям, как проектирование чувствительных элементов для сенсоров, технологии 5G, сенсоры, связанные с биомедицинскими системами, радиоэлектроника и другие. В 2018 г. образовательные программы, реализуемые с участием Центров компетенций НТИ, прошло 3,8 тыс. человек.

«Идея Центров компетенций НТИ в том, чтобы мотивировать российских ученых зарабатывать на результатах исследований. По завершении проекта в 2022 г. перед Центрами стоит задача выйти на устойчивые финансовые модели, что позволит обеспечивать их самостоятельное развитие в дальнейшем. По нашим оценкам, в перспективе Центры НТИ смогут приносить около 10% от общего объема внебюджетных доходов, получаемых вузами и научными организациями, на базе которых они созданы», – отметил директор центра управления технологическим развитием НТИ в РВК Арсен Гареев.

До 2021 г. на поддержку Центров компетенций НТИ предусмотрено государственное финансирование в размере 10,3 млрд руб. Оператором проекта выступает Российская венчурная компания (РВК). На данный момент количество занятых в работе Центров компетенций сотрудников составляет 2,2 тыс. человек. В число участников консорциумов в совокупности входит 277 высокотехнологичных компаний, среди которых Сбербанк, МТС, KUKA, «Росатом», «Газпромнефь» и другие.