«Ростелеком-Solar» выпустила новую версию appScreener с поддержкой 26 языков программирования

«Ростелеком-Solar» выпустила новую версию анализатора защищенности приложений Solar appScreener 3.1. Теперь система поддерживает 26 языков программирования – больше, чем любое конкурирующее решение, утверждают в компании.

Среди новых языков, взятых на вооружение в этой версии, – TypeScript и VBScript, что существенно расширяет охват сегмента веб-приложений, доступных для анализа с помощью Solar appScreener. Кроме того, в анализаторе реализована поддержка Apeх – языка CRM-системы Salesforce. Это позволит компании увеличить продажи на зарубежных рынках, считают в «Ростелеком-Solar».

Даниил Чернов, руководитель направления Solar appScreener, сказал: «В развитии своего продукта мы делаем ставку на две принципиально важные составляющие – совершенствование функциональности анализатора и повышение удобства работы с системой. От версии к версии можно проследить, как Solar appScreener планомерно укрепляет технологическое лидерство, во многом не только не уступая, но и превосходя самые передовые зарубежные разработки этого класса. Версия 3.1, благодаря поддержке ряда новых языков, позволит нашим заказчикам расширить спектр защищаемых приложений».

В Solar appScreener 3.1 появился ряд новых возможностей для более тонкой настройки под нужды заказчика. В частности, теперь можно отслеживать изменения в участках кода, содержащих уязвимости или недекларированные возможности, сравнивая результаты сканирований за любой промежуток времени (ранее сравнение было доступно лишь для двух последних сканирований). Это позволяет проводить полный ретроспективный анализ с пониманием, когда были обнаружены уязвимости и какие действия предпринимались в их отношении. Возможность указать прямую ссылку на участок кода значительно упрощает и ускоряет взаимодействие ИБ-специалиста с командой разработки, способствуя оперативному устранению уязвимостей.

По просьбам заказчиков в анализатор добавили опцию разделения ролей комментирования и редактирования результатов сканирования, поскольку в крупных организациях право на редактирование должен иметь лишь узкий круг сотрудников. Редактирование результатов сканирования позволяет заказчику отфильтровать уязвимости, которые он не считает критичными (например, сложноэксплуатируемые уязвимости и т.п.)

В Solar appScreener 3.1 продолжена доработка внешнего вида и эргономики пользовательского интерфейса. Кроме того, новая версия легче встраивается в жизненный цикл разработки ПО благодаря улучшению функциональности плагина для интеграции с Jenkins и расширенным возможностям для интеграции с Jira. Также разработчики системы значительно дополнили базу правил поиска уязвимостей и доработали алгоритмы анализа.