«Кинопоиск» запустил технологию распознавания актеров

«Кинопоиск» научился распознавать лица персонажей в фильмах и сериалах и сообщать, какие актеры их играют. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».

Распознавание выполняет технология Deepdive. В ее основе — алгоритмы компьютерного зрения «Яндекса» и собственные разработки «Кинопоиска» в области машинного обучения. Для распознавания актеров Deepdive использует данные из энциклопедии сервиса. Теперь во время просмотра фильма или сериала на «Кинопоиске» можно в любой момент узнать, что за актер сейчас на экране и где еще он играл.

Чтобы выполнить распознавание, достаточно нажать на паузу. Deepdive проанализирует изображение и покажет карточки с именами актеров, которые находятся в кадре. Deepdive определяет актеров в разном возрасте и даже в сложном гриме. Технология узнает Роберта Дауни-младшего как в первом «Железном человеке», вышедшем в 2008 г., так и в фильме «Мстители: Война бесконечности», который появился на экранах десять лет спустя. Или, например, безошибочно распознает Зои Салдану в зеленом гриме Гаморы в «Стражах Галактики».

В некоторых сериалах Deepdive не только распознает актеров, но и называет имена их персонажей, а также дает о них краткую справку: что это за герой, откуда он появился, какие отношения связывают его с другими персонажами. Это особенно полезно в случаях, когда содержание предыдущих серий или сезонов успело забыться. Описания персонажей составляет редакция «Кинопоиска».

Сейчас, по данным сервиса, распознавание работает более чем в 150 фильмах и сериалах, доступных по подпискам. Часть из этих фильмов и сериалов есть только на «Кинопоиске»: «Чудотворцы», «Академия смерти», «Проект «Синяя книга», «Манифест», «Перевал» и другие. Посмотреть, как работает Deepdive, можно в любом фильме из подборки.

Сейчас Deepdive можно опробовать в приложениях «Кинопоиска» для телевизоров Samsung и LG. К премьере последнего сезона «Игры престолов» технология будет доступна и в вебе.