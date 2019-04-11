Исследование: 77% затрат на видеорекламу приходится на out-stream ролики

Эксперты Mail.ru Group проанализировали ключевые тренды в использовании видеорекламы в 2018 году. В исследовании рассматривали инвестиции рекламодателей в разные форматы видеороликов, в том числе в отдельных товарных категориях.

Популярность онлайн-видеорекламы растет из года в год. Это связано как с развитием интернет-платформ и возможностей формата, так и с привычками пользователей, которые все чаще отдают предпочтение видеоконтенту. Разнообразие форматов и площадок для размещения рекламных роликов позволяет брендам решать ряд задач: от увеличения уровня запоминаемости бренда до роста числа установок приложений.

Как показывают данные, рост вложений в видеорекламу опережает общую динамику инвестиций в онлайн-продвижение. По результатам исследования, в 2018 году расходы рекламодателей на видеоролики выросли более чем в два раза по сравнению с 2017 годом. При этом общие затраты на онлайн-рекламу на проектах Mail.ru Group и в партнерской сети увеличились на 39%.

Данные Mail.ru Group показывают, что среди видеоформатов рекламодатели отдают предпочтение out-stream роликам, на них приходится 77% вложений. Самый популярный формат в этой категории – нативные видеопосты с автозапуском в лентах соцсетей (92% расходов в категории out-stream). Остальные 23% расходов на видеорекламу относятся к in-stream роликам – прероллам к видео в социальных сетях, на проектах Mail.ru Group и в партнерской сети.

Видеореклама помогает компаниям повышать узнаваемость брендов и лояльность к ним (имиджевые задачи), а также мотивировать пользователей совершать целевые действия (performance задачи). С помощью in-stream роликов рекламодатели преимущественно решают первый тип задач. В сегменте out-stream 85% вложений используют для решения имиджевых задач, а 15% – performance задач. In-stream и out-stream ролики могут эффективно привлекать аудиторию на сайт или увеличивать показатели конверсии. Форматы позволяют добавить кнопку призыва к действию, что мотивирует пользователей переходить на сайт магазина/страницу компании или устанавливать приложение.

Эксперты проанализировали, как рекламодатели разных товарных категорий распределяют бюджеты между out-stream и in-stream видео в маркетинг-миксе. Оказалось, что во всех сегментах более половины затрат приходится на out-stream ролики, хотя в некоторых категориях in-stream уступает незначительно. Например, самые высокие доли инвестиций в in-stream были отмечены в секторах «Медицина и здоровье» (49%), «Телеком» (45%) и «СМИ» (43%). Наибольшее предпочтение out-stream видеорекламе отдают в категориях «Игры» (97%), «Образование и работа» (96%) и «Розничная торговля» (92%).

В ходе исследования аналитики изучили расходы внутри каждого видеоформата – in-stream и out-stream – отдельно. Самой крупной категорией с точки зрения инвестиций оказалась FMCG – на нее приходится 26% всех вложений в in-stream, и 27% – в out-stream видеорекламу. В тройку лидеров в in-stream также вошли категории «Медицина и здоровье» (11%) и «Товары для красоты» (10%). В out-stream на втором месте оказалась категория «Отдых и развлечения» (17%), а на третьем – E-commerce (7%).

Видеореклама становится все более персонализированной. Рекламодатели используют технологии ремаркетинга, чтобы показывать ролики тем, кто уже интересовался продуктом или услугой. Инструмент используют для продвижения 20% out-stream видео и 18% in-stream.

С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.