Highscreen объявила о снижении цен на смартфоны

Highscreen объявила о запланированном снижении цен в фирменном магазине. Как отмечают специалисты компании, снижение цен — это логичный, запланированный шаг, так как спрос на смартфоны Highscreen растет, расширяются каналы дистрибуции. Такое решение позволит компании завоевать еще большую часть рынка.

Highscreen Power Five Max 2 смартфон с ёмким аккумулятором серии Power. Батарея на 5000 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Мощная батарея является неоспоримым плюсом, создавая ощутимый комфорт и удобство при ежедневном использовании аппарата.

Highscreen Power Five Max 2 предлагается в двух модификациях, с разными видами оперативной и встроенной памяти - на 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Помимо различия в объёме памяти, в версии 4/64 ГБ модель имеет поддержку функции беспроводной ускоренной зарядки Qi10W при приобретении соответствующего аксессуара.

Быстродействие смартфона обеспечивает 8-ядерный процессор Mediatek Helio P23. Аппарат легко справляется с режимом многозадачности, работает быстро и чётко. Гаджет порадует и такими востребованными возможностями, как NFC, навигация GPS/ГЛОНАСС, LTE/4G, Wi-Fi, компас, поддержка двух SIM-карт, G-сенсор, датчик магнитного поля, гироскоп.

Новая цена Highscreen Power Five Max 4/64 ГБ составляет 15 290 руб. Новая цена Highscreen Power Five Max 3/32 ГБ составляет 12 590 руб.

Смартфон Highscreen Expanse представляет бюджетный сегмент. Несмотря на невысокую цену, пользователи получают набор достойных функций и параметров.

Новая цена Highscreen Expanse составляет 7 640 руб.