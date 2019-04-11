AspenTech выпустила ПО aspenONE версии 11

Aspen Technology объявила о выпуске ПО aspenONE версии 11. Новая версия aspenONE устраняет барьеры между инженерами, специалистами по объемному и календарному планированию и специалистам по техническому обслуживанию, позволяя клиентам использовать аналитику данных для совершенствования производственной деятельности и повышения рентабельности. С aspenONE версии 11 клиенты могут значительно повысить эффективность и производительность.

Программный комплекс aspenONE версии 11 включает инновационные обновления пакетов aspenONE Asset Performance Management (APM), aspenONE Engineering, aspenONE Manufacturing and Supply Chain и впервые представляет Aspen GDOT, программное обеспечение для динамической оптимизации, объединяющее производственную оптимизацию нефтеперерабатывающих и химических компаний, работающих в сложных промышленных средах. Aspen GDOT - это следующее поколение технологии динамической оптимизации, обеспечивающее значительную экономию средств для наших клиентов по всему миру.

Питер Рейнольдс (Peter Reynolds), старший аналитик ARC Advisory Group, отметил: «Оптимизация сразу нескольких производственных блоков всегда была трудной задачей для многих нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний из-за присущей им сложности моделей промышленных объектов. Решение Aspen GDOT осуществляет динамическую координацию нескольких производственных установок и использует более простой подход с динамическим согласованием данных и оценкой параметров, что должно помочь компаниям-производителям сократить текущие разрывы в объемном и календарном планировании».

Версия 11 программного пакета aspenONE Asset Performance Management (APM) обеспечивает интеграцию технологий прескриптивного технического обслуживания с объемным и календарным планированием для предупреждения о будущих проблемах с состоянием оборудования и планирования мер для предотвращения сбоев и проблем качества. Обновленный программный пакет повышает эффективность оперативной аналитики для непрерывных и дискретных производств, точно определяя источники отклонений в производственных процессах и качественных характеристиках и улучшая работу производственных активов.

Для инжиниринговых и строительных компаний новая версия aspenONE дает множество преимуществ и возможностей для повышения эффективности инженерного проектирования, повышения рентабельности и снижения проектных рисков, включая более высокую скорость разработки и сдачи инновационных инженерных проектов. Энергетическим и химическим компаниям дальнейшая интеграция помогает оптимизировать множество производственных установок в режиме реального времени, обеспечивая наилучшие экономические результаты по всему предприятию. Производители специализированных химических продуктов, полимеров и фармацевтические компании теперь могут согласовывать свои производственные операции с потребностями рынка, используя полный спектр решений, обеспечивающих синхронизацию производства с требованиями клиентов.

«AspenTech стремится предложить решения, которые могут помочь повысить рентабельность производства наших клиентов. Инновационные нововведения в нашем флагманском решении aspenONE версии 11 дают значительные преимущества для клиентов через возможности оптимизации сразу нескольких производственных установок, интеграцию возможностей прогнозной аналитики в техническом обслуживании с объемным и календарным планированием, а также через новые улучшения программного пакета aspenONE Engineering. Наши клиенты рады новым возможностям, представленным в новой версии aspenONE, расширяющим нашу поддержку их инициатив по цифровизации и стремлении к операционному совершенству», - сказал Антонио Пьетри (Antonio Pietri), президент и генеральный директор AspenTech.

В aspenONE версии 11 были включены локализованные пользовательские интерфейсы на многих популярных языках. Это первый раз, когда AspenTech выпустила локализованное программное обеспечение одновременно с выпуском на английском языке.

Для глобальных клиентов с промышленными объектами и предприятиями в разных странах локализация может помочь обеспечить согласованность и точность работы, позволяя им использовать одно и то же программное обеспечение во всех местах. Наличие программного обеспечения на родных языках обеспечивает более широкий доступ, поскольку использование не ограничивается носителями английского языка.

Татьяна Пивкина (Tatiana Pivkina), ведущий инженер-технолог в сфере операционного проектирования в Новокуйбышевской нефтехимической компании, отметила: «ПО Aspen Plus версии 9.0 на русском языке позволило нам быстро решать производственные задачи и моделировать технологические процессы, достигая желаемого результата в более короткие сроки... Для нас очень важно иметь последнюю локализованную версию программного обеспечения AspenTech, позволяющую пользователям быстрее учиться и использовать все доступные инструменты и их возможности в полной мере».

В настоящее время почти 20% клиентов в сфере производства и управления цепями поставок используют локализованное программное обеспечение. Такие продукты, как системы управления производственными процессами (MES), системы усовершенствованного управления технологическими процессами (APC) и программное обеспечение для управления цепочками поставок доступны на некоторых или всех следующих языках: китайский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, испанский.

Инженерные программы Aspen Plus, Aspen HYSYS и Aspen OnLine доступны на китайском, японском и русском языках.