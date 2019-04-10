Wectech разместила информационные системы в облаке M1Cloud

Wectech разместила информационные системы в высоконадежном облаке M1Cloud компании Stack Group. Wectech самостоятельно управляет своими вычислительными ресурсами, используя полнофункциональный и понятный сервис – AutoMate (программный продукт Stack Group).

Функционал Automate разработан специально для решения задач крупного и среднего бизнеса и позволяет гибко управлять облачными сервисами, меняя их объем всего за несколько секунд.

Облачные решения M1Cloud позволяют добиться высокого уровня отказоустойчивости и быстрого масштабирования через сервис самостоятельного управления AutoMate, что не только сокращает затраты на покупку лицензий и физического оборудования, но и увеличивает скорость развёртывания ИТ-инфраструктуры.

«Перед разработчиками Stack Group стояла задача создать не упрощенную надстройку к vCloud Director, а совершенно уникальный продукт для облачного рынка, посредством которого клиент сможет самостоятельно управлять непосредственно платформой виртуализации VMware vSphere. В результате AutoMate учитывает максимальное количество требований клиентов, к управлению облачными сервисами через простой и интуитивно-понятный web-интерфейс. При этом данный сервис создан не под public-облако, а под облако корпоративного уровня M1Cloud, для которого сохраняются все SLA на самом высоком уровне», - сказал Илья Вислоцкий, руководитель департамента разработки Stack Group и M1Cloud.

Функционал AutoMate позволяет создавать и клонировать виртуальные машины в требуемой конфигурации за 1 клик, с разными типами дисков (SSD, SAS, SATA) и возможностью смены типов дисков с сохранением данных, тегировать виртуальные машины для их гибкой группировки, распределять по проектам, делать снэпшоты с сохранением состояния RAM и без остановки сервисов, создавать виртуальные сети и управлять ими используя мощный инструмент от VMware - NSX EDGE, управлять ролями и группами пользователей и многое другое. Также AutoMate отображает стадии выполнения задач в реальном времени и создает детальные конфигурируемые отчеты с возможностью экспорта, что позволяет компаниям оперативно реагировать на изменения и гибко управлять ИТ-бюджетом.

AutoMate – собственный уникальный программный продукт компании Stack Group, который управляет платформой виртуализации VMware vSphere и расширяет функционал vCloud Director. При этом обеспечение безопасности и гибкое разграничение прав доступа заложено в архитектуру приложения.