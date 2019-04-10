ОС Astra Linux для процессоров «Эльбрус» сертифицирована ФСБ и МО РФ

Astra Linux сообщила об успешном завершении инспекционного контроля операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition (релиз «Ленинград») для процессорной архитектуры «Эльбрус» без использования механизма бинарной трансляции в системах сертификации средств защиты информации Министерства обороны Российской Федерации и ФСБ России.

Операционная система Astra Linux Special Edition (релиз «Ленинград») получила сертификат Министерства обороны Российской Федерации и может применяться в автоматизированных системах в защищенном исполнении. Кроме того, подтверждено соответствие релиза «Ленинград» требованиям ФСБ России к средствам защиты информации, содержащей государственную тайну.

В 2018 году Министерством обороны Российской Федерации, Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации и НПО «РусБИТех» был подписан регламент устранения уязвимостей в операционной системе Astra Linux. Теперь все обновления ОС, решающие задачу обеспечения определенного уровня защищенности и информационной безопасности, оперативно доводятся до автоматизированных систем органов военного управления.

«В процессе сертификации операционной системы Astra Linux Special Edition (релиз «Ленинград») была подтверждена её полная функциональность и соответствие требованиям безопасности информации к операционным системам на процессорной архитектуре "Эльбрус". Это серьезный шаг к появлению доверенной аппаратно-программной платформы на базе российского процессора и к ее практическому использованию. Органы государственного и военного управления, включая высшие органы госвласти, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса получили в свое распоряжение современную защищенную операционную систему с непрерывным циклом модернизации и сопровождения для отечественной процессорной архитектуры «Эльбрус»», - отметил директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын.

Ранее ГК Astra Linux сообщала, что компанией «КриптоПро» получены сертификаты соответствия на КриптоПро CSP 4.0 R4, сборка 4.0.9963 (Abel). При этом подтверждена работа данного средства криптографической защиты информации (СКЗИ) в следующих программно-аппаратных средах: вариант исполнения 1-Base: в среде Astra Linux на процессорных архитектурах x64, «Эльбрус», MIPS; вариант исполнения 2-Base: в среде Astra Linux на процессорных архитектурах x64, «Эльбрус».