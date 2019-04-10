Mail.ru Group запускает Академию продуктовых менеджеров MADE

Mail.ru Group запускает новую вертикаль образовательных проектов. Академии MADE – это бесплатный образовательный формат от Mail.ru Group для специалистов, у которых есть базовый опыт работы и желание повысить свой профессиональный уровень.

Сегодня, 10 апреля, Mail.ru Group открывает набор в Академию продуктовых менеджеров MADE. Компания предлагает начинающим продуктологам пройти двухмесячный интенсив под руководством лучших продуктовых менеджеров из разных бизнес-юнитов Mail.ru Group. Курс ориентирован на практику и будет наполнен решением реальных кейсов от разных подразделений компании: Почты Mail.ru, Юлы, MAPS.ME, мессенджеров, социальных сетей и не только.

Слушателей MADE ждет полный курс продуктового менеджмента — от изучения рынка до продвижения готового сервиса и тестирования продукта . Кроме того, особое внимание будет уделено развитию soft skills, необходимых современному продуктовому менеджеру: навыкам работе в команде, презентационным и коммуникационным навыкам.

По окончании обучения каждый выпускник получит индивидуальный план развития, ориентируясь на который он сможет в течение следующего года уверенно продолжать развитие в профессии. Также после окончания Академии продуктовых менеджеров слушатели смогут обращаться за консультациями к своими менторам. Лучшим выпускникам MADE Mail.ru Group предложит работу в разных подразделениях компании.

Обучение в MADE бесплатное, но участникам необходимо пройти конкурсный отбор. Подать заявку на участие можно на сайте pm.mail.ru с 10 по 26 апреля 2019 года. Занятия будут проходить в московском офисе Mail.ru Group в течение двух месяцев – с конца июня до конца августа 2019 года.

Академия продуктовых менеджеров станет первым проектом в вертикали образовательных проектов MADE. В скором времени компания планирует запустить еще несколько академий. Все они будут рассчитаны на специалистов с базовым опытом в профессии.

«Уже восемь лет Mail.ru Group активно занимается развитием IT-образования. Мы даем студентам ведущих технических вузов возможность получить специализацию в IT во время обучения, помогаем школьникам с профориентацией и проводим митапы и чемпионаты для профессионалов. Академии MADE – это продолжение нашей работы со специалистами рынка. Наш новый образовательный формат ориентирован на людей, уже попробовавших себя в профессии. Запуская MADE, мы хотим не только привлекать талантливых специалистов в наши продуктовые команды, но и содействовать повышению уровня соответствующих компетенций на нашем рынке», – отметил вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group Дмитрий Смыслов.

«Продуктовый менеджер – одна из важнейших профессий для любой IT-компании и для отрасли в целом. При этом сегодня ни один вуз не готовит специалистов этого профиля. В Mail.ru Group накопился огромный опыт работы над продуктами, ориентированными на многомиллионную аудиторию. И я могу с уверенностью сказать, что у нас собраны сильнейшие в России профессионалы в области продуктового менеджмента. Мы сами постоянно растем, запускаем новые проекты и сталкиваемся с тем, что все сложнее находить специалистов, которые соответствуют нашим стандартам. Для нас запуск Академии продуктовых менеджеров – это инвестиция и в будущее компании, и в будущее всей индустрии. Мы хотим хотя бы частично заполнить пробел, возникший в обучении важных для нас специалистов, и помочь перспективным молодым продуктологам выйти на новый уровень», – сказала вице-президент Mail.ru Group и куратор Академии продуктовых менеджеров Анна Артамонова.