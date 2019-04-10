«Корус консалтинг СНГ» объявил о росте чистой прибыли на 66%

«Корус консалтинг СНГ» сообщил о том, что по итогам 2018 г. выручка компании увеличилась на 32,7% и составила 1,507 млрд. руб. Чистая прибыль увеличилась на 66% и составила 185,2 млн руб.

«Корус консалтинг СНГ» продолжил развивать направление бизнеса – электронный документооборот (ЭДО и EDI) в сегментах B2B и B2G. В 2018 г. число электронных документов в цепочках управления поставками составило более 245 млн.

В прошедшем году компания концентрировала усилия на интеграции продуктов, автоматизируя новые бизнес-процессы клиентов с помощью линейки сочетающихся между собой решений. Поставщикам и производителям был предложен комплекс сервисов для управления каналами продаж не только с торговыми сетями, но и с логистическими компаниями, мелкой розницей, ресторанами, дистрибуцией и торговыми точками любого формата. Количество клиентов, работающих на платформе для управления дистрибуцией Pro Store возросло в 2018 г. больше, чем в семь раз, достигнув 860 компаний.

Начат проект по выводу на рынок решения для управления мастер-данными о товарах. Успешно запущена в промышленную эксплуатацию платформа для корпоративного управления всей инфраструктурой по выдаче и продлению сертификатов ЭП для крупных сетевых клиентов. Ведутся работы по подготовке к внедрению ЭТТН, новому формату УПД.

В 2018 г. «Корус консалтинг СНГ» в рамках перехода к обязательной ветеринарной сертификации мяса, рыбы и птицы успешно выполнил все обязательства по подключению своих клиентов к системе ФГИС «Меркурий». В 2019 г. компания продолжит развитие подобных проектов с крупнейшими поставщиками молочной продукции с помощью своего продукта «Вет.коннект».

Успешно развивается направление деятельности компании по встраиванию сервисов ЭДО в банковские системы и разработке сервисов для автоматизации бизнес-процессов банков. Благодаря «Корус консалтинг СНГ» более 91% счетов-фактур Сбербанка в конце 2018 г. выставлялись в электронном виде.

Было реализовано интеграционное решение (SAP банка и продукт «Сфера курьер») для сквозного перевода поставщиков банка на электронный документооборот. Количество клиентов банка, перешедших на ЭДО, выросло на 69%, на 50% вырос трафик электронных документов между банком и его контрагентами.

Компания продолжает наращивать экспертизу в области кредитования, разрабатывает и сопровождает технологическую инфраструктуру на всех этапах выдачи кредитов (от фронт-системы до мастер-системы данных по всем заемщикам). Количество кредитных документов, обработанных Сбербанком в электронном виде, выросло за год на 183%.

В 2018 г. «Корус консалтинг СНГ» разработал для цифрового банка «Сбербанк бизнес онлайн» четыре новых продукта: «Конструктор документов», «Электронный архив», «Электронная подпись для торгов» и сервис для организации командировок Business Travel.

Одним из ключевых заказчиков компании является Сбербанк. В 2019 г. компания планирует увеличить объем разработок для Сбербанка в четыре раза и стать крупнейшим вендором в блоке «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

Одним из самых оригинальных проектов 2018 г. стала колаборация «Корус консалтинг СНГ» и «Центра недвижимости Сбербанка» (сервис «Домклик»), в рамках которого бизнес-процессы одной компании были имплементированы в бизнес-процессы другой компании. «Корус» предоставил для оформления электронных подписей свой удостоверяющий центр и перевел в электронный вид документооборот с контрагентами «Домклик». Стоимость ведения документооборота снизилась для всех участников в несколько раз. Проект стал примером плодотворной синергии внутри цифровой экосистемы Сбербанка.

Удостоверяющий центр «Корус консалтинг СНГ» в 2018 г. увеличил выпуск электронных подписей более чем в два раза. Это стало возможным, в том числе, за счет модернизации программно-аппаратных мощностей. Область применения сертификата была максимально расширена, для чего УЦ прошел авторизацию на более чем 200 электронных торговых площадках и информационных ресурсах. География получения сертификата расширена практически до всей территории России.

Директор «Корус консалтинг СНГ» Сергей Вершков сказал: «Рынок EDI в FMCG больше не является драйвером роста, поэтому мы сконцентрировались на углублении и расширении наших сервисов, закрывая все больше потребностей наших клиентов по электронному взаимодействию со своими контрагентами. И даже в этих условиях мы сумели показать рост трафика и подключенных клиентов. В направлении банковских разработок мы стремительно нарастили нашу экспертизу, став в 2019 г. самым крупным подрядчиком Сбербанка в Корпоративно-инвестиционном бизнесе».