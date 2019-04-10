Canon представила новые 4K-видеокамеры

Canon объявила расширении модельного ряда 4K-видеокамер Legria двумя новинками — Legria HF G50 и Legria HF G60. Начальная модель в сегменте 4K, Legria HF G50, предназначена для съемки видео в высоком разрешении. Камера оснащена датчиком формата 1/2,3, функциями ручного управления, объективом премиум-класса и мощными возможностями обработки сигнала. Модель Legria HF G60 с датчиком формата 1 дюйм предлагает более искушенным пользователям возможность съемки роликов в формате 4K UHD. За счет собственной технологии Canon Dual Pixel CMOS AF видеокамера уверенно справляется с динамическими сценами и позволяет передать мельчайшие детали. Обе новые камеры занимают ключевые позиции в растущем ассортименте устройств Canon с поддержкой стандарта 4K, который постепенно начинает доминировать на рынке.

Благодаря новому датчику 4K видеокамера Legria HF G50 создает кадры с высокой детализацией при съемке в режиме 4K или Full HD с избыточной дискретизацией 4K. Модель Legria HF G50 оснащена 20-кратным широкоугольным зум-объективом (максимальная диафрагма f/1,8–2,8).

Видеокамера Legria HF G60 с поддержкой технологии фазовой автофокусировки Canon Dual Pixel CMOS AF нацелена на энтузиастов, которые хотят снимать личные проекты, важные семейные события и праздничные мероприятия в качестве 4K. Технология Dual Pixel CMOS AF обеспечивает плавное отслеживание объектов и быструю автофокусировку. Большой датчик изображения формата 1 дюйм и объектив с максимальной диафрагмой f/2,8–4,5 также обеспечивают плавное управление глубиной резкости.

Обе камеры оснащены круглой диафрагмой, которая подходит для создания мягкого боке. Также в Legria HF G50 и Legria HF G60 встроены широкоугольные зум-объективы с 20-кратным и 15-кратным увеличением соответственно. Камеры фокусируются плавно и практически мгновенно. Кроме того, они поддерживают регулировку скорости фокусировки, так что можно выбирать между кинематографичностью картинки и максимальной реакцией для фиксации важного документального кадра. Функции ускорения и замедления в обеих видеокамерах дают возможность творчески подойти к видеосъемке, поработав над драматургией. Более того, Legria HF G50 и Legria HF G60 поддерживают улучшенную технологию стабилизации изображения Canon.

Гибкие параметры Legria HF G50 и Legria HF G60 позволяют операторам-любителям настраивать камеру в соответствии с индивидуальными предпочтениями и снимать в своем собственном стиле как семейное видео, так и авторские проекты. Благодаря новейшим высокочувствительным элементам управления с любой из камер легко и удобно работать даже на ходу. Новинки оснащены профессиональным переключателем наезда-отъезда, диском для настройки без меню, кольцом управления на объективе, которое отзывается на малейшие движения пальцев, а также пятью настраиваемыми кнопками. Помимо этого, обе модели позволяют настраивать экспозицию с помощью встроенных нейтральных фильтров: благодаря им можно снимать с более широкой диафрагмой или длительной выдержкой.

Камеры имеют 3-дюймовый (460 тыс. точек) емкостный сенсорный дисплей с быстрым откликом и электронный видоискатель 0,24 дюйма с высоким разрешением и переменным углом наклона — эти элементы облегчают оператору поиск идеальной композиции. Отзывчивый сенсорный дисплей позволяет настроить отслеживание, фокусировку и экспозицию, а электронный видоискатель помогает вести съемку в тесных пространствах или при ярком освещении. Кроме того, камеры поддерживают одновременную запись на две карты памяти SD.

Обе камеры подходят для владельцев 4K-телевизоров, на которых можно просматривать свои видеоролики с высокой четкостью: благодаря разъему mini-HDMI прямое подключение устанавливается легко и быстро.

Стивен Харт Дайк (Stephen Hart Dyke), менеджер Canon Europe по маркетингу профессиональных решений для обработки изображений, сказал: «Как и вся продукция Canon, эти видеокамеры создавались с учетом потребностей клиентов. Рынок 4K-решений стремительно растет, и операторы любого уровня хотят снимать контент в формате будущего и видеть свои творения в потрясающе высоком разрешении, тем более что просмотр потребительского контента на 4K-телевизорах постепенно становится стандартом. Новыми моделями мы расширяем портфолио продукции Canon с поддержкой 4K, предлагая потребителям компактные и простые в управлении видеокамеры без компромиссов в отношении качества».

Одновременно с сегодняшним анонсом компания Canon также объявила о дальнейшем расширении ассортимента 4K-продуктов: к выпуску готовятся три новые компактные профессиональные видеокамеры стандарта 4K UHD — XA55, XA50 и XA40.