Сервис «Домклик» научился искать квартиры рядом с метро

Онлайн-сервис Сбербанка для решения вопросов по приобретению недвижимости и ипотечному кредитованию — портал «Домклик» представил новую функцию. На витрине «Домклик» появилась возможность поиска квартир, расположенных близко к станциям метро. Функция доступна по всей стране.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо указать название станции метро в строке адреса. На страничке сайта появятся только те квартиры, которые находятся в пешей доступности от выбранной станции. В ближайшее время функция будет расширена отдельными фильтрами по районам и станциям метро, которые позволят искать квартиры сразу в нескольких выбранных локациях.

Николай Васев, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, сказал: «Мы хотим, чтобы "Домклик" был сервисом первого выбора россиян по всем вопросам недвижимости. Для этого мы фокусируемся на создании лучшего потребительского опыта на рынке, концентрируя наше внимание на удобстве, скорости и максимальном дружелюбии интерфейса портала и всех его функций».

Ранее в «Домклик» была представлена функция поиска квартир в определенных районах, работающая по всей России. При этом переход к поиску по району возможен сразу с главной страницы «Домклик», а район нахождения пользователя определяется автоматически. Таким образом, для поиска квартиры в своем районе при заходе на сайт сервиса достаточно нажать всего одну кнопку.