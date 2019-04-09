Сбербанк представил бизнес-сервис работы со счетами под Windows 10

Сбербанк выпустил обновленную версию приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10. Ее ключевым преимуществом стал встроенный сервис работы со счетами.

В обновленном приложении предприниматели могут выставлять счета (с подстановкой подписи и печати, как в бухгалтерских системах), а также импортировать счета из файла или распознавать по фотографии. Распознав счет, приложение автоматически создает платежное поручение для его оплаты — пользователю останется только подтвердить оплату и направить поручение в банк в один клик.

Характерной особенностью операционной системы от Microsoft является работа на всех гаджетах. Скачав и установив Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10, пользователи смогут работать в этой операционной системе с любых устройств: с компьютера, планшета, ноутбука или гаджетов «2 в 1». Через приложение корпоративные клиенты Сбербанка могут совершать платежи и читать push-уведомления об их исполнении, скачивать выписки и отправлять их в мессенджерах или через почту, работать с зарплатным проектом, открывать депозиты, работать с бизнес-картами компании и с кредитами организации.

Приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» дает клиентам целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными интернет-банками. Пользователю не нужно думать о том, каким браузером он пользуется (не все браузеры совместимы с интернет-банками), не устарела ли версия приложения (обновление происходит автоматически). Для входа в приложение достаточно ввести ПИН-код или приложить палец к сканеру отпечатков.

Евгений Колбин, вице-президент, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка, отметил: «С приложением "Сбербанк Бизнес Онлайн" для Windows 10 работает более 10 тысяч компаний. В основном это небольшие компании, у которых один расчетный счет и не более трех пользователей от организации. Мы предложили им такой пользовательский опыт, при котором рутинный процесс выставления счета, отнимающий время и создающий риск ошибок, останется в прошлом. Нам очень важно сделать наше приложение максимально удобным и легким в ежедневной эксплуатации на любом устройстве под управлением самой распространенной операционной системы».

Скачать новую версию Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 можно в Microsoft Store. В 2018 году приложение удостоилось престижной международной отраслевой награды за лучший дизайн и пользовательский опыт Red Dot Communications Design Award.