«Сател Про» модернизировала телефонную сеть «Акадо Телеком»

«Сател Про» завершила работы по модернизации сети телефонной связи «Акадо Телеком». Внедрение нового технического решения на базе модульной программной VoIP-платформы (программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла – ПАК РТУ) позволит «Акадо» предоставлять клиентам весь спектр услуг современной телефонной связи (конференцсвязь, мультитерминальность, запись разговора, предоставление услуг облачной телефонии). Кроме того, VoIP-платформа упрощает администрирование телефонной инфраструктуры, значительно снижает производственные затраты оператора, повышает качество обслуживания абонентов и ускоряет внедрение новых услуг.

В рамках проекта была проведена инсталляция опорно-транзитного коммутатора телефонной сети и системы СОРМ, заменен местный и внутризоновый узел связи с использованием современного технического решения на базе ПАК РТУ от «Сател ПрО» и VoIP- шлюзов от «Dialogic».

РТУ — модульная программная VoIP-платформа для операторов связи и корпоративных заказчиков, работающая на ОС Linux/AstraLinux, СУБД MySQL/PostgreSQL. РТУ комплектуется дополнительными модулями видеоконференцсвязи и селекторной связи. Решения на базе программного комплекса РТУ сертифицированы для применения в составе узла связи местной и зоновой телефонной связи, территориально распределенных узлов связи, а также учрежденческо-производственной АТС с реализацией функции СОРМ. Разработку и поддержку РТУ осуществляют специалисты «Сател Про».