Sabre тестирует создание NDC-предложений с United Airlines и агентствами

Sabre Corporation запустила первый пакет API-интерфейсов на базе нового стандарта дистрибуции NDC совместно с авиакомпанией United Airlines. Агентства-партнеры Sabre по программе «Больше, чем NDC» теперь смогут создавать бронирования, используя новый протокол передачи данных, и предоставить клиентам комплексный сервис при выборе и покупке авиабилетов.

В апреле 2019 года Sabre запустит функционал для поиска, бронирования и оформления авиабилетов по NDC на все рейсы маршрутной сети United Airlines, которая станет первой крупной авиакомпанией, использующей NDC-технологии Sabre. Передовой API для совершения покупок позволит интегрировать и упорядочить авиационный контент из всех источников, включая традиционные, лоу-кост и NDC-предложения.

Эта разработка – значительный шаг вперед для всей туристической индустрии, поскольку она укрепляет единое видение внутри отрасли и приближает момент, когда NDC станет нормой для путешественников, перевозчиков, агентств, корпораций и других участников рынка. Решения Sabre на базе NDC позволят авиакомпании United предлагать новые тарифные опции и дополнительные сервисы, обеспечивая более комплексный опыт совершения покупок клиентам, которые бронируют перелеты через Sabre.

«United рада стать первой авиакомпанией, которая работает вместе с Sabre над тем, чтобы предложить возможности NDC на платформе Sabre в интересах развития всей отрасли, – отметил Дэйв Бартельс (Dave Bartels), вице-президент United Airlines по управлению доходами. – Мы стремимся предоставить клиентам лучшее качество сервиса на каждом этапе путешествия, в том числе при поиске перелетов. Работая вместе с Sabre над улучшением процесса бронирования, мы делаем еще один шаг в этом направлении».

«Sabre остается верным своей миссии создавать масштабируемые решения на базе NDC, которые поддержат полный цикл рабочих процессов и интегрированный контент, – отметила Кэти Морган (Kathy Morgan), вице-президент Sabre по NDC. – Мы осуществляем переход в новый мир NDC, что требует тесного взаимодействия и общего видения между всеми участниками отрасли. За 18 месяцев мы добились успеха в этой области, установив плодотворное сотрудничество с United и всеми партнерами по программе «Больше, чем NDC» в части предоставления интегрированного NDC-контента».

Sabre работает над интеграцией NDC-контента всех авиакомпаний-партнеров по программе «Больше, чем NDC» и планирует выполнить это в течение этого года. В 2019 году компания также выпустит дополнительный функционал, в том числе для интеграции данного контента в агентское рабочее пространство Sabre Red 360. План развития Sabre учитывает потребности всех участников экосистемы туризма, включая авиакомпании, агентства, корпорации и путешественников. Такой целостный подход компании поддерживает не только совершение покупок, но и ключевые бизнес-процессы агентств, включая выставление счетов/выписку авиабилетов, работу в mid-/back-офисах и соблюдение интересов заказчика.

«NDC – важная часть масштабной эволюции в области дистрибуции авиационного контента. Участие в тестировании Sabre API для совершения покупок по NDC и работа с United над поиском способов создания дополнительной ценности для клиентов имеют ключевое значение для подготовки к успешному будущему, – отметил Джон Буковски (John Bukowski), директор American Express Global Business Travel по дистрибуции. – Доступ к NDC-контенту наряду с другими типами контента позволил бы нам расширить предложение для потребителей. У современных деловых путешественников особые ожидания: они хотят иметь доступ к наиболее полному контенту и быть уверенными в том, что получают лучшие персонализированные тарифы и сервис в омниканальной среде. По этой причине сотрудничество с Sabre и United, направленное на создание ценности, так важно для развития отрасли».

В рамках программы сертификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Sabre имеет сертификат третьего уровня как агрегатор NDC и поставщик технологий (Управление предложениями и заказами). Прохождение аудита IATA было ключевым шагом в стратегии Sabre по NDC, что подтверждает роль компании в области развития авиационного ритейла и стремление обеспечить успех как поставщикам, так и покупателям авиабилетов.