«Прайм Груп» стала официальным дистрибьютором «Эльдока»

«Прайм Груп» и «От-Ойл» подписали партнерское соглашение о распространении и внедрении линейки приложений «Эльдока».

Партнерское соглашение между компаниями предусматривает сотрудничество в области совместной реализации проектов по электронным архивам и цифровым паспортам объектов, в которых продукция поставляется компанией «От-Ойл», а внедрение обеспечивается ресурсами «Прайм Груп».

Согласно подписанному соглашению, «Прайм Груп» получает статусы: «Дистрибьютор» - подтверждающий полномочия у «Прайм Груп» на продажу «Эльдока» в РФ; «Центр Компетенции Эльдока» - подтверждающий наличие компетенции у «Прайм Груп» по использованию «Эльдока» в проектах.