Bringly договорились о сотрудничестве с TikTok

Платформа для трансграничной торговли Bringly и китайская социальная сеть TikTok заключили соглашение о сотрудничестве и запустили первую коллаборацию.

Сотрудничество предполагает взаимное привлечение пользователей на платформы, совместные маркетинговые акции с привлечением известных блогеров, эксклюзивные распродажи. Помимо скидок и выгодных предложений, пользователей TikTok ждут виртуальные примерки и эксклюзивные распродажи на Bringly. Маркетплейс Bringly – первый партнер в России для TikTok.

«Для TikTok это возможность вырастить блогеров на своей платформе, которые смогут делиться интересными предложениями, делать обзоры товаров и при этом зарабатывать деньги при помощи площадки. Для Bringly мы видим огромные возможности. Сейчас мы тестируем одну из механик — промо-купоны для первой покупки на Bringly, и делаем это только в России. Сотрудничество c самой быстрорастущей социальной сетью, распространенной во врем мире, дает нам, в том числе, доступ к аудитории в других странах», — отметил Алекс Васильев, директор по международному развитию «Яндекс.Маркета».

Bringly.ru — сервис для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов. Площадка работает по модели маркетплейса: продавцы размещают на нём свои предложения и платят с каждой продажи фиксированный процент, который зависит от категории товара. На bringly.ru можно будет найти товары из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании, Израиля и других стран.