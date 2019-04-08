Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разрабатывает первый российский электронно-лучевой 3D-принтер для печати металлическими порошками. Новое оборудование позволит изготавливать сверхпрочные изделия для авиакосмической отрасли, медицины, ювелирного производства, искусства, спорта и автомобилестроения.

Основными преимуществами электронно-лучевого принтера для печати металлическими порошками, разрабатываемого НПП «Торий» (входит в «Росэлектронику»), являются большая скорость и точность работы, низкая чувствительность к качеству порошков, отсутствие необходимости во внешней высокотемпературной системе подогрева и создании защитной атмосферы в рабочей камере. Высокая скорость и точность работы достигается за счет отсутствия механических деталей в системе перемещения электронного луча.

«Технология печати методом электронно-лучевой плавки металлических порошков позволяет изготавливать детали практически любой сложности, в том числе изделий размером 0,2-0,4 мм. 3D-печать изделий с бионическим дизайном в некоторых случаях позволяет уменьшить вес на 86%, чего невозможно добиться, используя традиционные технологии изготовления. Разрабатываемый 3D-принтер потребляет меньше энергии и сокращает количество отходов до минимума. Подобные станки позволят создавать для высокотехнологичных отраслей изделия, которые будут легче, прочнее и эргономичнее», - сказал генеральный директор НПП «Торий» Дмитрий Трофимов.

Электронно-лучевой 3D-принтер позволит изготавливать детали реактивных двигателей ракет и лопатки турбин двигателей самолетов, индивидуальные медицинские импланты, ювелирные изделия сложной формы, облегченные элементы архитектурных конструкций, а также металлопористые термокатоды для предприятий вакуумной СВЧ промышленности.

При печати изделия происходит локальная плавка порошка и быстрое его отверждение. Большие мощности, достигаемые благодаря использованию ускоренного электронного луча, позволяют осуществить полную плавку даже таких тугоплавких металлов как вольфрам и молибден. В результате полного локального расплавления порошка детали обладают очень высокой плотностью, сравнимой с технологией литья и хорошим качеством поверхности. Отсутствует необходимость дополнительных операций спекания и постобработки.