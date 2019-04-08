Решение Naumen Service Desk внедрено в золотодобывающей компании «Полюс»

«Полюс», российская золотодобывающая компания, завершила проект создания корпоративного многофункционального центра (МФЦ) на базе отечественной платформы Naumen Service Desk. Возможности универсальной платформы российского вендора Naumen позволили оптимизировать управление сервисными процессами и обеспечили централизованное предоставление разных видов услуг территориально распределенным компаниям «Полюса», расположенным в Москве, Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).

В зоне ответственности МФЦ – централизованное управление предоставлением услуг по таким направлениям, как информационные технологии (ИТ), бухгалтерский и налоговый учет, казначейские операции, ведение нормативно-справочной информации, кадровое администрирование (HR) и административно-хозяйственное обеспечение (АХО). К работе в автоматизированной системе подключены более 200 сотрудников МФЦ.

«Создание многофункционального центра обслуживания на основе решения Naumen Service Desk обеспечило формирование единого перечня услуг, оказание услуг по общим правилам, контролируемость и управляемость бизнес-процессов на уровне всего "Полюса" за счет централизации и внедрения единой корпоративной методологии и политики обработки запросов. Обеспечено прозрачное для пользователей получение услуг служб АХО, HR, бухгалтерии, казначейства, ИТ, а также ряда других служб в понятном интерфейсе системы», – отметил директор по информационным технологиям «МФЦ «Полюс» Владимир Косинов.

Проект включал несколько этапов, в ходе которых специалисты Naumen выполнили комплекс работ, начиная с обследования и анализа текущего состояния, проектирования процессов, до внедрения и запуска системы в эксплуатацию с последующим обучением персонала. В соответствии с имеющимися потребностями компании были автоматизированы бизнес-процессы управления инцидентами и запросами на обслуживание, функции Service Desk, управления изменениями, управления релизами, управления работами. Разработаны и внедрены регламенты процессов, устанавливающие единые правила оказания услуг по разным направлениям.

Возможности Naumen Service Desk позволили органично встроить систему в существующую ИТ-инфраструктуру. За счет реализованных интеграций обеспечивается оперативный обмен данными и сквозное управление бизнес-процессами в прозрачной автоматизированной среде. Интеграция с платформой контактного центра обеспечила возможность приема и обработки обращений в едином операторском окне. При поступлении вызова автоматически открывается карточка обращения, и из интерфейса платформы контакт-центра становится полностью доступна работа с запросом в системе Service Desk. Информация по обращению сохраняется в системе Service Desk в связке с поступившим звонком. Платформа также тесно взаимодействует с рядом внутренних систем, в том числе со службой каталогов Active Directory, с системой нормативно-справочной информации.

«Это очень насыщенный событиями проект. За девять месяцев регламентированы, автоматизированы и запущены пять процессов, осуществлена миграция данных с предыдущей системы на новую, – сказал Владимир Соловьев, руководитель проекта, Naumen. – Производительность Naumen Service Desk существенно превышает производительность предыдущей системы, что позволило обеспечить в новой системе одновременную работу около 150 специалистов, дать конечным пользователям возможность прямого взаимодействия по своим запросам в удобном интерфейсе системы».

«Сегодня крупные предприятия все чаще создают многофункциональные или объединенные центры обслуживания (МФЦ, ОЦО) на базе единой цифровой платформы, перестраивая бизнес-процессы, трансформируя модели управления. Применение концепции сервисного подхода в масштабах всей бизнес-деятельности позволяет территориально распределенным компаниям эффективно распоряжаться ресурсами, снизить затраты и повысить конкурентоспособность», – отметил Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и процессов обслуживания Naumen.

В планах «МФЦ «Полюс» – дальнейшее развитие и масштабирование системы для совершенствования управления бизнес-процессами предоставления услуг.