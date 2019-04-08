Райффайзенбанк и «Открытие» объединили банкоматные сети

Райффайзенбанк объединяет банкоматную сеть с банком «Открытие», благодаря чему клиенты банка смогут снимать наличные без комиссии в 21 000 устройств по всей стране. Услуга доступна держателям дебетовых и кредитных карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР.

Сейчас клиенты Райффайзенбанка в России могут снимать наличные без комиссии в более чем 18 тыс. банкоматов. Соглашение с банком «Открытие» увеличит это число на 3 тыс. устройств.

«Мы непрерывно повышаем качество обслуживания и доступность новых сервисов для наших клиентов, — отметил Тимофей Новиков, руководитель группы развития устройств самообслуживания Райффайзенбанка. — Расширение партнерской сети банкоматов сделает снятие наличных еще более удобным».