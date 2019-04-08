«Искусственный интеллект» Tele2 подберет параметры тарифа

Tele2 объявил о запуске рекламной кампании в поддержку нового продукта – «умного тарифа», который подстраивается под потребности абонента без изменения цены. Оператор первым на телеком-рынке начал анализировать профиль потребления клиента и предлагать индивидуальное наполнение тарифа.

В рекламной кампании появляется новый герой – искусственный интеллект Миа. Она вместе с командой Tele2 становится на защиту интересов абонентов и предлагает новое технологичное решение – «умный тариф». Он «оптимизирует для каждого абонента минут и гигабайтов распределение». «Цена остается без изменения», – подчеркивает босс команды Tele2. При этом искусственный интеллект Миа не навязывает абоненту новые условия, а дает возможность принять их или отказаться.

Tele2 следует концепции «Другие правила» и предлагает клиентам простые и прозрачные продукты в соответствии с их запросами. 3 апреля оператор представил «умный тариф»: теперь «Мой онлайн+» подстраивается под потребности пользователя и предлагает оптимизацию тарифа без изменения абонентской платы.

Система «умный тариф» формирует индивидуальное предложение по соотношению минут и гигабайтов в личном кабинете пользователя. Для этого система анализирует текущий профиль потребления клиента и предлагает оптимальное наполнение тарифного плана. При этом абонент сам принимает решение, переходить ли на индивидуальные параметры тарифа.

Для всех существующих абонентов тарифного плана «Мой онлайн+» в личном кабинете уже сформировано предложение с оптимальным соотношением гигабайтов и минут, а новые пользователи получат его в ближайшее время.

Подробнее об условиях тарифа на сайте Tele2.