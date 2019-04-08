«Атол» предлагает переход на ПО Frontol xPOS 3.0 за 1 рубль

«Атол» предлагает небольшим предприятиям сферы торговли и услуг, которые уже успели приобрести решения на базе программного обеспечения Frontol Simple, сделать плавный переход на более совершенное программное обеспечение Frontol xPOS 3.0 за 1 рубль.

Пользователи Frontol Simple смогут начать работать с системой маркировки, если обновят свою кассовую программу до Frontol xPOS 3.0. Специальные условия обновления действуют с апреля 2019 года.

1 марта 2019 года начался процесс поэтапного внедрения важного государственного проекта маркировки товаров. Начиная с 1 июля 2019 года, продажа табачной продукции будет разрешена только через новую систему учета маркировки. До конца 2019 года стартуют пилотные проекты маркировки одежды, обуви, духов, фотоаппаратов и вспышек к ним.

Frontol xPOS 3.0 – кроссплатформенное ПО для автоматизации рабочего места кассира. Оно предназначено для малого и среднего бизнеса. Переход на это программное обеспечение не потребует замены оборудования.

Всем пользователям Frontol Simple предлагается приобрести бессрочную лицензию Frontol xPOS 3.0, в которую также дополнительно включена бесплатная годовая подписка на обновления.

Клиенты «Атол» смогут получить эту лицензию у бизнес-партнеров компании, которые продали им Frontol Simple. Чтобы упростить замену программного обеспечения, «Атол» бесплатно предоставит своим пользователям утилиту конвертации данных.

Продление подписки на обновления на следующий год будет стоить 2000 рублей, но при этом продление не является обязательным условием. Предпринимателям оно потребуется только в случае, если изменения в ПО, которые будут доступны в рамках обновлений, станут критичными для ведения бизнеса.

27 февраля компания «Атол» прекратила развитие и продажи Frontol Simple – кассовой, товароучетной и аналитической программы для небольших предприятий из сферы торговли и услуг. Тем не менее, для всех клиентов, которые работают с этим приложением, будет обеспечена полноценная поддержка продукта вплоть до 26 февраля 2020 года.

Все пользователи будут работать с ПО в штатном режиме, без каких-либо ограничений. Для той категории пользователей, которые не занимаются реализацией маркируемых товаров, предлагается возможность бесплатной замены дополнительных годовых лицензий Frontol Simple на бессрочные.