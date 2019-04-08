Алгоритм распознавания лиц Ntechlab в лидерах конкурса Национального института стандартов и технологий США

Ntechlab сообщила о подведении итогов тестирования алгоритмов распознавания лиц Национальным институтом стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). Результаты конкурса Face Recognition Vendor Test (FRVT) показали лидирующие результаты алгоритма Ntechlab на наиболее сложных базах фото.

Тестирование FRVT 1:1 соответствует сценарию подтверждения личности человека путем верификации по фотографии. Данный сценарий применяется в широком спектре гражданских, правоохранительных и национальных программ безопасности, включая проверку фото на визовых документах и при выдаче паспортов, определение личности по изображениям из СМИ. В рамках FRVT оценивалось более 100 алгоритмов от различных поставщиков. При подведении итогов учитывались точность и скорость поиска, а также адаптируемость алгоритма к последующим изменениям. Исследование в том числе призвано помочь Министерству торговли США выявить лучших мировых поставщиков подобных программных решений.

Тестирование FRVT проводилось по нескольким базам фото. Базы WILD и CHILD EXP содержат фотографии из соцсетей и баз людей, подозревающихся в жестоком обращении с детьми. Алгоритмы, лидирующие в таких тестах, в дальнейшем результативно работают в так называемых «диких» условиях и используются в общественной безопасности. Алгоритм Ntechlab, лежащий в основе решения компании FindFace Security, занял второе место в мире по базе CHILD EXP и третье место по базе WILD, улучшив показатели точности по сравнению с предыдущим тестом в два раза.

«В данном тестировании NIST принял участие ряд новых компаний, многие из них из Китая. Можно сказать, что соревнование было высококонкурентным, как никогда. Однако по его результатам мы можем с радостью констатировать, что регулярные улучшения нашего алгоритма позволяют ему оставаться в числе мировых лидеров по точности определения лиц в самых разных условиях», – сказал основатель Ntechlab, глава лаборатории нейронных сетей компании Артем Кухаренко.

Алгоритмы Ntechlab неоднократно доказывали свое превосходство в рамках международных конкурсов. В 2017 г. разработка Ntechlab заняла первое место по итогам соревнования американского Агентства передовых исследований в сфере разведки в категориях «самый точный» и «самый быстрый» алгоритм. В 2018 г. Ntechlab вошла в тройку победителей конкурса WIDER Pedestrian Challenge по детектированию пешеходов на основе их силуэтов. Алгоритм успешно пилотируется в десяти крупных городах России и стран СНГ, включая Москву, Рязань, Альметьевск, а также муниципальных системах видеонаблюдения городов Индии, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.