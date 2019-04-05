«Яндекс.Доставка» поможет магазинам выбрать оптимальную курьерскую службу

«Яндекс.Маркет» объявил об обновлении агрегатора служб доставки «Яндекс.Доставка», позволяющего интернет-магазинам выбрать оптимальную службу доставки заказа до клиента, упростить работу сразу с несколькими службами в режиме единого окна и сократить расходы на логистику.

В обновленном варианте сервиса будет единое окно для 15 партнеров, которые будут покрывать всю территории России и предлагать разные форматы (курьерская доставка, пункты выдачи заказов, постаматы, почтовые отделения).

Важным нововведением обновленной «Яндекс.Доставки» будет помощь магазинам в выборе службы доставки с учетом их загруженности, а также данных о качестве работы в конкретном регионе.

«В ходе интервью с нашими партнерами мы обнаружили, что большинство магазинов хотели бы, чтобы им помогли с выбором. Объективно, и магазину, и конечному покупателю сложно сделать оптимальный выбор, в то время как у Маркета намного больше информации о качестве работы служб доставки. Теперь Яндекс.Доставка сможет самостоятельно по поручению магазина выбирать оптимального перевозчика для того или иного заказа или помогать магазину выбрать», — сказал Антон Вальков, операционный директор «Яндекс.Маркета».

Теперь магазины будут иметь возможность выбирать логистический продукт. Например, «эконом доставка», «обычная», «экспресс», «ПВЗ и постаматы» или «доставка почтой». Укрупненные логистические продукты и автоматический выбор перевозчика позволят магазинам выбрать оптимальную службу доставки и сократить логистические расходы, исходя из цены и качества сервиса.

В «Яндекс.Доставке» предусмотрена новая технологическая платформа. Это позволит справиться с растущими объемами доставок. Кроме того, сервис позволит оптимизировать процессы забора и сортировки заказов и стандартизировать службы по качеству работы.

«Яндекс.Доставка» запустилась в 2014 году. Сейчас к сервису подключено 650 магазинов.