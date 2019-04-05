«Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» тестируют систему контроля водителей

«Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» объявили о тестировании системы обмена данными о совокупном времени работы водителей. Основной фокус сотрудничества — контроль времени на линии. Разработан технический протокол, согласно которому мониторинг будет происходить по всей стране и в режиме реального времени. Между «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» тестирование началось в Москве и в Московской области, а также в Ярославле. Компания «Везет» находится сейчас в стадии интеграции технологии.

Технология сквозного учета позволит проследить за тем, чтобы водители не перерабатывали. Это первая в России инициатива такого рода между сервисами заказа такси, помогающая исключить переработки таксистов. Тестирование происходит по закрытым каналам. Организация обмена данными по такому большому количеству водителей в реальном времени – сложное технологическое решение, требующее нескольких месяцев разработок, создания специального формата обмена данными и облачной инфраструктуры для их хранения.

Как только технология пройдёт все этапы тестирования и финальной настройки, компании начнут ограничивать доступ к получению заказов для тех водителей, которые суммарно слишком долго работают на линии – независимо от того, в каком из трех сервисов и в какое время суток они принимали заказы. Ответственный подход к проблеме учета времени водителей – будь то работники партнерских таксопарков, индивидуальные предприниматели или самозанятые водители такси – позволит значительно снизить риски, связанные с усталостью и существенно повысит безопасность перевозок по всей территории России.

Компании приглашают присоединиться к обсуждению инициативы федеральные и региональные онлайн-платформы заказа такси, которые готовы обмениваться данными, заинтересованы в снижении аварийности в сфере такси и хотят повысить безопасность всех участников дорожного движения.